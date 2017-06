Comores: Propos de Macron sur les kwassa-kwassa - Le président comorien prône l'apaisement

La crise qui secoue actuellement l'Arabie saoudite et le Qatar a des répercussions jusqu'aux Comores. Moroni a… Plus »

Qualifiant l'échange téléphonique de lundi « cordial, ouvert et constructif », l'Elysée a précisé que les deux présidents avaient ont convenu de « renforcer la coopération dans tous les domaines entre les Comores et la France pour empêcher de nouveaux drames humains ».

J'ai saisi cette occasion pour essayer de nous asseoir et de définir une feuille de route par rapport à ce problème que tout le monde connait et de voir comment le résoudre. Nous sommes tous les deux convaincus que ce visa Balladur crée des problèmes.

Emmanuel Macron et son homologue comorien Azali Assoumani se sont entretenus par téléphone ce lundi 5 juin, convenant de «--travailler dans un esprit d'apaisement et de confiance mutuelle--» après l'indignation provoquée par la plaisanterie du président français sur les kwassa-kwassa. Le président comorien assure que la pression est retombée.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.