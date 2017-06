Togo: Ecobank a récemment annoncé les finalistes de l'Ecobank Fintech Challenge

communiqué de presse

Libreville — Dans un communiqué de presse, le premier groupe bancaire panafricain Ecobank, basée à Lomé, au Togo, a annoncé récemment les finalistes de l'Ecobank Fintech Challenge, un concours à l'intention des start-ups africaines dans le domaine de la technologie lancé en janvier 2017.

Vingt (20) innovateurs de l'ensemble du continent ont été retenus pour la phase finale. Un salon de l'innovation et une cérémonie de remise des trophées rendront hommage aux start-ups le 21 juin 2017 au siège social d'Ecobank, à Lomé.

La cérémonie marque également l'adhésion officielle des 20 start-ups à l'Ecobank Fintech Fellowship. Lors de la cérémonie, les start-ups présenteront leurs produits à un jury afin de tenter de remporter le prix 'Ecobank African Fintech Prize', qui sera décerné aux trois meilleures start-ups.

Outre le programme de fellowship, les trois lauréats gagneront un prix en espèces d'une valeur de 10 000 $ US, 7 000 $ US et 5000 $ US respectivement.

Les 20 Ecobank Fintech Fellows auront l'occasion de s'associer au Groupe Ecobank et de bénéficier des avantages suivants :

- Un financement de démarrage important : jusqu'à concurrence de 500 000 $ US pour les produits qui satisfont les critères d'investissement d'Ecobank

- Déploiement multinational de produits : pour les start-ups les plus commercialement viables afin qu'elles puissent lancer leurs produits dans les 33 marchés d'Ecobank en Afrique

- Partenaire fournisseur de services : pour les start-up qui ont de réelles capacités à devenir partenaire de service au sein de l'écosystème de l'implantation d'Ecobank

- Soutien technique et mentorat : pendant la durée du fellowship, soit une période d'un an, les Fellows bénéficieront d'un accompagnement technique assuré par le réseau mondial d'Ecobank de leaders technologiques, experts en fintech, investisseurs et coachs en management.

Eddy Ogbogu, Directeur Exécutif du Groupe Ecobank pour les Opérations et la Technologie, a déclaré : « Le Fintech Challenge d'Ecobank a été un immense succès ; plus de 850 start-ups et développeurs ont proposé des produits d'Afrique, des États-Unis et d'Europe. La diversité des produits innovants et des idées que nous avons vue prouve que la fintech africaine a devant elle un avenir radieux ».

M. Ade Ayeyemi, Directeur général du Groupe Ecobank, a précisé : « En tant que banque panafricaine, nous voulons aider les sociétés de fintech panafricaines à se développer. Le Groupe Ecobank et ses partenaires se réjouissent à l'idée de travailler avec les 20 start-ups pour qu'elles puissent devenir de brillantes réussites commerciales africaines et internationales. »

Les 20 start-ups sont : Piggybank.ng (Nigeria), Digi Teller (Ghana), MobiTill (Kenya), TEAM SAFEPAY (Kenya), Wallettec (Afrique du Sud), Greenshoe (Kenya), Invest Mobile (Ghana), KUDI (Nigeria), Wayagear Innovations Lagos (Nigeria), Paylater OneFi (Nigeria), PAYVITE (Algérie), PurseNG (Nigeria), Shield Finance (Kenya), IroFit (Nigeria), Circle Group Savings and Investment (Kenya), Inclusive Financial Technologies (Ghana), Electronic Settlement Limited (Nigeria), Social Lender(Nigeria), General Marchant (États-Unis), Mi Nafa (Burkina Faso). Ecobank Fintech Challenge a été conçu en partenariat avec le cabinet conseil Konfidants et est soutenu par plusieurs partenaires en Afrique et dans le monde. Vous trouverez plus d'informations sur le site Web du concours à l'adresse http://ecobankfintech.com/.

Créée à Lomé, Togo, en 1988, Ecobank Transnational Incorporated est la maison mère du Groupe Ecobank, le principal groupe bancaire panafricain indépendant. Le Groupe est présent dans 33 pays africains. Le Groupe emploie plus de 17 500 personnes, dans 36 pays différents, dans plus de 1 200 agences et bureaux.