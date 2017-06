Tchad: Lancement d'une "opération brûle béret ONU"

"Nous demandons à cet effet aux plus hautes autorités le versement de nos droits et la libération de nos camarades arrêtés et détenus lors de notre dernier regroupement devant la Direction générale des instances militaires (DGIM). Car ce n'est pas parce que l'on dispose d'un gros marteau que tout problème doit être considéré comme un clou", conclut le communiqué.

Par ailleurs, ils dénoncent le mutisme de l'ONU dans ce " traitement de mauvaise foi" dont ils sont victimes de la part de leur gouvernement, et s'interrogent si le militaire tchadien aura cette fierté de servir avec abnégation, dévouement et courage prochainement dans une mission onusienne.

"A travers "l'opération brûle béret ONU" du 7 juin 2017, nous avons décidé de brûler toutes les dotations en matériel de l'ONU pour porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que nous sommes dans le désarroi le plus total", insistent-ils.

Selon les soldats tchadiens, ils ignorent la destination que prennent leurs émoluments, contrairement aux Casques bleus des autres contingents (ivoiriens, guinéens, sénégalais, cambodgiens, etc.) présents au nord du Mali qui perçoivent sur le terrain leurs primes de risques, primes de chaleur et leurs salaires mensuels versés directement dans leurs comptes bancaires.

