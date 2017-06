Angola: Des journalistes informés sur le dividende démographique pour la jeunesse

La réunion a pour but de partager des informations pertinentes et de créer des partenariats pour la diffusion du thème et sa pertinence pour les jeunes en particulier, et la société en général, et a eu lieu au Siège de l'Organisation des Nations Unies en Angola.

Elle a appelé les journalistes à une diffusion plus large du dividende démographique afin que les jeunes aient des connaissances et contribuent à atteindre l'objectif lancé par l'Union africaine.

Florbela Fernandes a également indiqué qu'une autre étape a trait à l'accès aux services de santé par les adolescents et les jeunes avec une incidence sur des programmes d'éducation sexuelle, de VIH / SIDA et de planning familial, afin de mieux contrôler le taux de natalité.

L'Angola dispose d'un grand nombre de talents et les investissements doivent être appliqués pour que les jeunes, en particulier les filles, se maintiennent à l'école et qu'ils aient une vie saine.

Selon la représentante du FNUAP en Angola, Florbela Fernandes, pour atteindre cet objectif, il faudra un certain investissement dans l'éducation, la santé, la réforme économique (esprit entrepreneurial) et la participation active des jeunes à la vie publique du pays.

