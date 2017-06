Angola: Un expert considère l'esprit humain comme un facteur de réussite

Luanda — Le docteur en psychanalyse et écrivain Augusto Cury, a appelé, mardi, à Luanda, les Angolais à être en mesure d'apprendre comment l'esprit humain pour être capable de ralentir la pensée déviante et de récupérer la qualité de vie et l'excellence professionnelle.

Augusto Cury a tenu ces propos au cours de la première journée de la Conférence internationale de gestion de l'intelligence comme facteur de réussite, qui se déroule du 6 au 8 de ce mois, à l'Institut supérieur polytechnique métropolitain d'Angola en partenariat avec l'organisation "Omen Intellegenda".

L'écrivain et conférencier international, expert en motivation, a expliqué que l'absence de auto-dialogue, la faible stimulation de l'autocritique, ainsi que le déficient contrôle de l'anxiété et de la gestion de l'intelligence, par les citoyens, sont à l'origine de nombreux conflits qu'affrontent les sociétés.

L'expert a affirmé que "sans la pratique de la gestion des émotions, les gens deviennent des professionnels compétents qui détruisent l'efficacité, se transformant en mauvais acteurs sociaux, annihilant ainsi leur propre avenir et celui de la société".

Selon le conférencier, malgré tous les revers que les gens sont confrontés tous les jours, les individus peuvent utiliser le potentiel qui leur est propre pour rendre leur vie plus agréable en utilisant la pensée et l'intelligence pour développer la qualité de vie et l'excellence professionnelle, réalisant ainsi le succès dans tous les segments de la population active.

Le premier des trois jours du cycle de conférences, a été destiné aux professionnels de l'Institut, de la santé, de l'éducation, ainsi qu'au grand public.

Le deuxième jour de la conférence a lieu au centre de conférence de Belas, à 14h30 et prévoit les thèmes "l'intelligence multifocale", "l'intelligence et la réussite personnelle", "l'intelligence et la réussite professionnelle", ainsi que "la gestion de l'intelligence comme facteur de succès".

Pour la troisième et dernière journée de la conférence, il sera au menu les thèmes "l'intelligence multifocale et les défis de leadership pour le succès des organisations et des nations"; "l'Auto-leadership; le plus grand défi que doit relever l'humanité"; "Faisant des successeurs et non des héritiers", "Esprits brillants, esprits entraînés" et "Comment développer l'excellence émotionnelle".

Augusto Cury, de nationalité brésilienne, est médecin, écrivain et docteur en psychanalyse. Il est également expert en motivation, leadership de l'émotion, le contrôle de l'anxiété et gestion de l'intelligence pratique. Le plus grand auteur dans le monde dans cette décennie, avec plus de 95 millions de livres vendus dans plus de 70 pays