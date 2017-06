Maroc: Mouaad Madri - Le Marocain s'est engagé avec le RC Lens

Courtisé par Reims, Nancy et Brest, l'attaquant de l'AC Ajaccio Mouaad Madri s'est engagé avec le Racing Club de Lens d'après les informations de l'Equipe. L'attaquant marocain a rejoint les Sang et Or, ce mercredi, dont il est la première recrue de l'été.

Mouaad Madri a signé un contrat de deux ans (+ une année supplémentaire en option) avec le RC Lens, qui a officialisé ce mercredi son recrutement. L'attaquant de 27 ans est arrivé en fin de contrat avec l'AC Ajaccio, club qu'il avait rejoint en 2014. Il a inscrit cette saison 10 buts en Ligue 2 et délivré 5 passes décisives. Convoité par Reims, Nancy et Brest, il a finalement opté pour les Sang et Or dont il constitue la première recrue estivale.