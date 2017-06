Afrique du Nord: Crise diplomatique avec le Qatar - La prudence des pays du Maghreb

A la suite des monarchies pétrolières du golfe, l'Egypte et la Mauritanie ont rompu leurs relations… Plus »

Par ailleurs, la RAM, compagnie aérienne nationale marocaine, annonce la suspension de ses vols vers Doha. Elle assure que cette décision est due à des raisons techniques et non politique, ce que confirment les Affaires étrangères.

Face à la pire crise diplomatique que connait la région du Golfe depuis des années, plusieurs pays du Maghreb préfèrent la neutralité. Ils ne prennent position ni pour l'Arabie saoudite, ni pour le Qatar. Le Maroc, l'Algérie et la Tunisie agissent avec beaucoup de prudence et optent pour le dialogue.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.