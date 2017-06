Gabon: JME/POG - Les élèves au contact de la nature

Le conflit entre les paysans et les éléphants devient très préoccupant au Gabon. En effet,… Plus »

La prise de conscience quant à la préservation de la nature doit être permanente. Puis lui rappeler les bienfaits de l'environnement pour son équilibre. « La domination de l'homme sur son environnement est devenue de plus en plus grande. Mais, celle-ci conduit en même temps l'homme à des excès dans sa main mise » a fait remarquer le gouverneur de l'Ogooué-Maritime, Patrice Ontina.

La cible des journées de communications autour l'environnement n'a pas été choisie fortuitement. Les jeunes sont les adultes de demain, il faut éviter les mêmes erreurs face à la nature. « Les spécialistes en herbe de l'environnement » se sont retrouvés à la salle Amendjè dans le 1er arrondissement de la commune de Port-Gentil où les différentes entités du ministère de l'économie forestière et l'environnement ont (Eaux et forêt, pêche et l'environnement) ont organisé la journée en différé de l'environnement, célébrée chaque 5 juin.

