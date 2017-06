Afrique de l'Ouest: Encore une étape pour harmoniser le BAC dans l'UEMOA

Le processus de l'introduction du baccalauréat de l'UEMOA dans le système éducatif togolais continue son bon homme de chemin. L'état des lieux a été présenté hier à l'Assemblée Nationale par la Commission de l'Education et du Développement Socioculturel, présidée par Docteur Sambiani Kpandou JIMONGOU.

Parmi les questions qui ont été posées lors de l'examen en Commission du projet de loi d'orientation de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche au Togo, figure la question relative à l'harmonisation de l'examen du baccalauréat dans l'espace UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest Africaine).

Et selon le rapport présenté par la Commission, il ressort qu'une première étape est en cours d'application depuis quelques années, notamment l'instauration d'une période unique du déroulement du Bac dans les pays membres de l'UEMOA. Mais, un autre pas reste à poser.

En effet, cinq professeurs désignés par le ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et le ministère des Enseignements Primaire et Secondaire, chargé de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, pour les cinq ateliers de formation aux dispositions du contenu et compétences pour l'harmonisation du Bac dans les états membres de l'UEMOA.

Les ateliers terminés, les cinq professeurs sont en train former des inspecteurs des enseignements primaire et secondaire sur la production des épreuves et l'élaboration des critères de correction dans le format relatif à la méthode de l'approche par les compétences adoptées par l'UEMOA.

Ce n'est qu'à la fin de cette phase que l'on mettra le cap sur l'effectivité de l'harmonisation du baccalauréat dans l'espace UEMOA.

