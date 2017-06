N'a-t-il pas d'ailleurs déclaré à la surprise et indignation générales qu'il n'avait rien promis à propos de la tenue des élections censées mettre fin au processus de transition en cours en RDC ? C'est dire donc qu'avec un tel dirigeant aux attitudes caméléonesques, on ne peut jurer de rien.

Toutefois, pour revenir au cas des deux humanitaires du CICR, on a envie de se demander si leur enlèvement n'a pas été fait à dessein, dans le but de divertir la communauté internationale qui, naguère, demandait des comptes au régime de Joseph Kabila sur les violences commises dans les Kasaï, au point d'assortir leurs menaces d'un ultimatum.

Le procès de leurs présumés bourreaux a été repoussé au 12 juin prochain à la demande du ministère public, étant donné que seuls deux des 16 prévenus avaient répondu présents à la barre. En tout cas, on attend de voir la suite judiciaire qui sera donnée à ce dossier qui tient en haleine l'opinion nationale et internationale.

Il s'agit de Michael Sharp et de Zaida Catalan qui enquêtaient vraisemblablement sur les affrontements entre les forces armées congolaises et les membres d'une milice locale connue sous le nom de Kamuina Nsapu.

Les nouvelles se suivent et se ressemblent en République démocratique du Congo (RDC). En effet, quand ce ne sont pas des villages entiers qui sont attaqués par des bandes armées, ce sont des milices locales qui, défiant toute autorité, font la pluie et le beau temps, ou encore des inconnus qui, on ne sait trop pour quelle raison, procèdent à des enlèvements.

Copyright © 2017 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.