Tunisie: La fête de tous les ARTs !

L'Institut français de Tunisie propose, pour meubler les longues veillées ramadanesques du public tunisois, un programme culturel fort alléchant comprenant musique, danse, cinéma, théâtre et arts plastiques.

Côté musique et danse, le public pourra apprécier, dès le 13 juin à partir de 22h00, le spectacle d'ouverture «Cap Vert Chanta» de Wissal Naceur. Un mix de musique cap-verdienne, de reprises de titres de Cesaria Evora et de Stambeli tunisien. Suivi, à 22h30, par «Accordéon Chateha» de Zouheir Gouja.

Au son de l'accordéon de Zouheir Gouja, le danseur Mohamed Djobbi et plusieurs invités-surprise viendront égayer la scène.

Il s'agit d'un hommage aux grands maîtres compositeurs, interprètes, concepteurs d'art musical maghrébin et oriental... Le choix du programme est conçu de manière à mettre en valeur l'unité et la diversité des genres et styles musicaux que renferme le patrimoine musical arabe.

Le 14 juin, les amateurs du quatrième art découvriront la mise en scène inédite de la nouvelle «Eux» de l'œuvre de Gilbert Naccache «Le ciel est par-dessus le toit», mise en scène par Béchir Kahouaji. Une histoire de rencontre, interprétée par Slim Naccache et la nouvelle génération de comédiens : Nour Zrafi, Cynda Abdeneby, Besma Eleuchi, Chawky Essaâdly, Amira El Mufti et Ali Ben Said.

La première partie de la soirée du 15 juin sera réservée à la projection de l'avant-première du documentaire en split-screen en présence de sa réalisatrice Intissar Belaid.

La deuxième partie sera consacrée à la présentation de la création de la réalisatrice musicienne franco-iraquienne Leila Albayaty qui parlera de son film, dans lequel elle apprend l'arabe à travers des poèmes que son père lui écrit et qu'elle met en musique, suivi du concert avec les musiciens Kouzy Larsen et Hassan Al Hanafy.

Les arts plastiques, la littérature et la musique seront au menu de la soirée du 16 juin à partir de 21h00. «Ces voix sur les rochers», une grande veillée musicale et un vernissage d'exposition autour des Histoires vraies de Tunisie, des témoignages recueillis auprès de Tunisiens illustrés par l'artiste égyptien Shennawy, lus par François Beaune et mis en musique par Malik Ziad.

Lors de cette veillée autour d'un verre de thé aux jardins de l'IFT, chacun sera invité à prendre la parole... pour raconter ses «histoires vraies».

L'Institut français de Libye s'invitera le samedi 17 juin avec un grand concert de Malouf libyen.

Le Théâtre d'improvisation sera au programme de la soirée du 18 juin à partir de 22H00 à travers «Marsa'tac». Il s'agit de deux équipes de comédiens improvisateurs qui s'affrontent sur des thèmes donnés par le public et sous la direction d'un arbitre. La troupe Marsa'Tac recevra les improvisateurs d'Atit, la première association de théâtre d'improvisation en dialecte tunisien.

Le 19 juin, l'IFT célébrera le cinéma dès l'après-midi avec les ateliers de cinéma d'animation, d'effets spéciaux et de 3D avec Net Info et 3D Matchmover et à travers deux projections «La vierge, les coptes et moi» de Namir Abdel Messeeh suivi de la comédie documentaire franco-égyptienne : «Fête du cinéma» qui auront lieu à partir 22h00.

La soirée de clôture aura lieu le 20 juin avec un docu-concert «Henri Tibi-Je reviendrai là-bas» en hommage à cette figure incontournable de la chanson populaire tunisienne, Henri Tibi, qui chanta son amour de sa Tunisie natale jusque dans les rues de Besançon.

Ressuscité par une nouvelle génération d'artistes, son répertoire sera interprété par le Trio de la Rumba (Slim Ben Ammar, Nader Charfi et Bilel Mansour), et son personnage présenté par le documentaire de Yassine Redissi.

Un programme alléchant et des rendez-vous incontournables qui valent absolument le détour !