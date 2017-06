Maroc: Dépréciation du résultat net de Cartier Saada

Sur le plan bilanciel, les analystes financiers soulignent une ascension de 2,3x du fonds de roulement (FR) de Cartier Saada à 125,8 MDH, une trésorerie nette qui alourdit son déficit à -51,7 MDH en 2016, contre -42,6 MDH en 2015 et un accroissement de 21,4% de l'endettement net à 70,6 MDH, pour un gearing de 66% (vs. 56,8% une année auparavant).

Le résultat non courant, lui, réalise un bond de 2,8x à 1,3 MDH, suite essentiellement à la non-récurrence des charges non courantes constatées en 2015/2016 pour un montant de 1,2 MDH.

En effet, les campagnes agricoles de l'année 2016 ont été particulièrement faibles, à cause des conditions climatiques défavorables notamment en période de floraison, précise la même source, notant que les tonnages traités sont en baisse significative de 36% pour les abricots et de 17% pour les olives.

