Togo/Algérie: CAN 2019 - Algérie vs Togo / Claude Leroy s'inquiète de sa défense

Le Togo se déplace ce dimanche pour affronter l'Algérie dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, Cameroun 2019, dans le groupe D. Le sélectionneur du Togo, Claude Leroy qui a remanié tout son groupe en voulant donner la chance aux joueurs locaux, a de souci en défense. Dans une interview accordée depuis Marseille où le stage des Eperviers est organisé, il parle de l'ogre algérien en relevant leur qualité.

« La confirmation du talent algérien ; Quand vous avez devant le choix entre Brahimi Mahrez et Slimani et puis derrière Boudebouz, Feghouli, cela veut dire qu'il une potentielle extraordinaire offensive après derrière c'est bon, Attal, Mandi, puis Bedjani ensuite Moussa Baidi, et à gauche Gouhlam, Guedioura au milieu, Bentaleb, on a donné les 12, 13, 14 noms sur lesquels va s'appuyer le coach algérien avec énormément de virtuosité technique offensivement » a-t-il dit avant de parler de son groupe et surtout de son souci dans le secteur défensif.

« Nous, on sait que on est encore en reconstruction dans le domaine défensif. Bien évidemment il y a des choix à faire, il y a des choix frileux où il faut respecter des choses en défense, mais je pense que ça ne donnera pas grande chose. Ou alors des choix un peu plus concurrents, on va penser à jouer, parce que c'est comme ça on va progresser. On va voir, il faut qu'on connaisse, il faut qu'on soit bien lucide sur le potentiel et la qualité de cette équipe algérienne et savoir que dès qu'il y aura un coup à jouer, alors on essayera d'aller leur causer des problèmes » a-t-il fait savoir.

La délégation du Togo arrive en Algérie ce jeudi 08 juin, après avoir livré deux matchs amicaux, respectivement contre le Nigeria (0-3) et face aux Comores (2-0). Le match a lieu sous le coup de 21 heures, temps universel à Blida.