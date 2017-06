Sénégal: Ziguinchor - Plaidoyer pour des formations en faveur des femmes d'Adéane

Ziguinchor — Binta Diao Sow, une ressortissante de la commune d'Adéane, dans le département de Ziguinchor (sud), a promis de faire le plaidoyer nécessaire pour faire bénéficier aux femmes de cette collectivité des modules dans la transformation des produits locaux, la teinture et la savonnerie.

"Les femmes d'Adéane souffrent beaucoup, notamment dans les travaux champêtres et dans les rizières. Mais, pour autant, elles ne sont pas autonomes économiquement. C'est pourquoi nous allons faire le plaidoyer nécessaire pour des formations dans vos différentes activités", a notamment dit Mme Sow.

Marraine de la deuxième édition du Gamou général d'Adéane, Binta Diao Sow, par ailleurs en poste au ministère de la Formation professionnelle, se veut une "intermédiaire" entre le groupement féminin d'Adéane et la tutelle en matière de formation professionnelle.

"J'ai beaucoup échangé avec les femmes et les jeunes de la commune d'Adéane, à travers l'association qui regroupe leurs ressortissants à Dakar. Nous leur avons proposé des modules de formation dans la transformation des fruits et légumes, dans les techniques de conservation, dans la teinture etc", a indiqué Binta Diao Sow.

Elle a conseillé aux autres femmes de la commune de se constituer en groupement féminin, en vue de mieux faciliter les recherches de financements.

"La formation en transformation des noix d'anacarde, la savonnerie, d'autres formations liées à des activités génératrices de revenus, en plus de la recherche de financement, sont autant de modules auxquels il faut former les femmes pour leur autonomisation", a poursuivi Binta Diao Sow.

"Nous voulons surtout des possibilités d'allègement dans nos différentes activités. Nos dépensons beaucoup de force et d'énergie dans nos activités et nous perdons beaucoup de nos produits et fruits, faute de techniques de conservation et de transformation. Nous attendons avec beaucoup d'impatience ces formations", affirme Khady Seydi, responsable du groupement féminin d'Adeane.