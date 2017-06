Sénégal: Première Semaine africaine des sciences, à partir de samedi

Dakar — La 1ere édition de la Semaine africaine des sciences du Next Einstein Forum (NEF) sera lancée, samedi à 10h à l'UCAD II de Dakar, annonce un communiqué transmis à l'APS.

Organisée en partenariat avec Robert Bosch Stiftung, la Semaine africaine des sciences sera marquée par des activités spécifiques, conçues pour "permettre aux citoyens de s'engager dans les sciences et rencontrer des scientifiques", indique la source.

Le programme comprend également un atelier de formation au codage, des panels de discussions sur le rôle de la femme dans la science et la technologie.

Après Dakar, Saint-Louis abritera du 16 au 18 juin une caravane de la science qui s'arrêtera dans 3 à 5 écoles et au centre culturel de la ville pour "imprégner les populations de l'importance de la science, initier les élèves à la culture scientifique et démocratiser l'accès et l'utilisation de la science".

Les organisateurs rappellent que la Semaine africaine des sciences se tient dans 13 pays d'Afrique et que le NEF élargira, à l'avenir, la portée de cette activité à 30 pays en 2018 et à tous les 54 pays d'ici 2020.

Au-delà des chiffres, le NEF "espère que la Semaine africaine des sciences va grandir pour englober des activités majeures dans les écoles et les universités et aboutir à la collaboration concrète entre le milieu de la recherche et le secteur privé".