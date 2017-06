Sénégal: Phénomène migratoire - Macky Sall souhaite "une réponse durable et apaisée"

Au Sénégal, Khalifa Sall est en prison depuis trois mois. Et c'est depuis la prison de Rebeuss que le… Plus »

"C'est en investissant dans les potentialités de nos terroirs et dans la formation professionnelle des jeunes, en leur ouvrant des perspectives qui valorisent leur savoir-faire et leur force productrice que nous apporterons une réponse durable et apaisée à un autre défi de notre temps : le phénomène migratoire", a-t-il soutenu.

Le président sénégalais intervenait lors de la 11e édition des Journées européennes du développement, en présence de son homologue guinéen et président de l'Union Africaine (UA), Alpha Condé, et du président de la Commission de l'UE, Jean Claude Juncker.

"Avec le PUDC, les Programmes de fermes familiales et de Domaines agricoles communautaires, le Sénégal est sérieusement engagé dans la mise en place d'une économie rurale génératrice d'activités et de revenus, en particulier pour les jeunes", a-t-il dit.

Dakar — Le chef de l'Etat Macky Sall a appelé, mercredi à Bruxelles (Belgique), l'Union européenne (UE) à accompagner son gouvernement pour "une réponse durable et apaisée" au phénomène migratoire, à travers une économie rurale génératrice d'activités et de revenus en faveur des jeunes.

