Togo: Dernière étape vers la conclusion du Treshold entre le pays et le MCC

D'apres une information communiquee par la direction de la Communication de la Primature, le Premier ministre, Komi Selom Klassou, a eu ce matin une séance de travail avec une mission du Millenium Challenge Corporation(MCC) conduite par son Vice-président, M. Thomas KELLY, chargé de la Politique et de l'Evaluation.

Le séjour au Togo de cette délégation du MCC se situe dans le cadre de l'évaluation du processus de formulation du Programme Seuil ou Threshold au profit du Togo. La même source indique que « les échanges avec le Premier Ministre ont porté sur le contenu de la feuille de route définie par rapport aux deux contraintes majeures identifiée au Togo par le MCC.

Il s'agit, d'une part, de la question du foncier et de l'agriculture, notamment de la modernisation et de l'augmentation de la productivité agricole et, d'autre part, de la question des TIC (Technologies de l'Information et de la Communication) plus précisément de la modernisation du secteur dans le sens de la bonne gouvernance et de l'accès du secteur privé aux TIC ».

Et d'après M. Mahmoud BAH, vice-président du MCC chargé du département de l'Administration et des Finances, membre de la délégation reçue à la Primature, les trois points du projet développés par le gouvernement togolais, sur la transformation structurelle du secteur des TIC, « répondent exactement à ce que notre programme veut ; et en tant que Programme Seuil, ça nous encourage parce que ce sont là des éléments d'opportunité pour un développement durable ».

D'une manière générale, MM. KELLY et BAH sont unanimes sur le fait que le MCC et le Togo sont « sur la même longueur d'onde », celle d'« une vision partagée entre le MCC et le gouvernement, basée sur la modernisation de l'économie togolaise et un développement durable ».

Sur l'échéance du processus du Programme Threshold pour le Togo, M.Mahmoud BAH a déclaré : « Nous sommes à la fin de la 3e étape qui est le développement des projets spécifiques au Programme Seuil.

Nous enclenchons la 4e, étape finale qui consiste maintenant à négocier et à définir les exigences de ce programme, les conditions préalables ; à développer un budget et à mettre en place une structure de mise en œuvre.

Nous sommes, disons, dans les derniers cents mètres ; nous espérons clôturer d'ici la fin de l'année fiscale qui est pour nous septembre 2017. Et donc nous voyons un programme finalisé d'ici le mois d'octobre 2017 ».

Il faut donc retenir que la présente mission marque la fin de la troisième étape de la marche du Togo vers la conclusion d'un accord définitif avec le Millenium Challenge Corporation.

Quant aux précédentes étapes, elles ont consisté à d'abord identifier les contraintes pour le Togo d'atteindre le programme Seuil ou Threshold, à les analyser ensuite et à définir enfin un plan d'action assortie d'une feuille de route indiquant la manière dont le Togo voudrait réaliser les objectifs définis à travers des projets spécifiques à ce Programme.