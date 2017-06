Sénégal: Réglementations sur la numérisation - La Commission sur le large bande donne des orientations

Qu'ils soient développés ou en développement, les pays doivent se doter des cadres politiques et réglementaires nécessaires pour permettre la numérisation, qui joue un rôle déterminant dans le développement économique et social.

Selon un communiqué, la Commission "Le large bande au service du développement durable" a publié, par l'intermédiaire de son Groupe de travail présidé par Rajeev Suri, Président et Directeur général de Nokia, une nouvelle étude qui aidera les pays en la matière. Intitulé (Grille d'évaluation de la numérisation), ce rapport présente une étude pilote des politiques et réglementations visant à permettre la transformation numérique et offre une base de connaissances rassemblant des bonnes pratiques à l'intention des pays, qui disposeront ainsi des informations dont ils ont besoin pour prendre les bonnes décisions.

Partout dans le monde, les décideurs s'efforcent actuellement de mener à bien la tâche délicate de définir une manière de procéder équilibrée pour parvenir à la numérisation, c'est-à-dire pour intégrer les technologies numériques dans notre quotidien afin de les mettre au service de nos sociétés. Certains pays avancent plus vite que d'autres en ce qui concerne l'élaboration de politiques et de réglementations dans ce domaine, nous donnant ainsi la possibilité de rassembler et de partager des connaissances sur les solutions les plus efficaces mises en oeuvre en matière de numérisation.

Houlin Zhao, Co-Vice-Président de la Commission sur le large bande, a expliqué à propos de cette publication lors de sa présentation aujourd'hui en Finlande: "Le Rapport Digitalization Scorecard est une ressource de grande qualité à l'intention des décideurs et des régulateurs du monde entier, qui ont la tâche difficile de décider de la marche à suivre pour parvenir à la numérisation».