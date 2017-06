Sénégal: Vers la mise en place d'une stratégie nationale de cybersécurité

Au Sénégal, Khalifa Sall est en prison depuis trois mois. Et c'est depuis la prison de Rebeuss que le… Plus »

Les "Matinées du Numérique", conjointement organisées par le REJOTIC et OPTIC tous les mois, ont pour objectif de sensibiliser les pouvoirs publics ainsi que l'opinion sur des questions relatives à l'environnement et l'activité des entreprises du secteur numérique.

Le président du Réseau des journalistes en TIC (REJOTIC), Ismaila Camara, a appelé les pouvoirs publics à doter le Sénégal d'un Centre d'alerte et de réaction aux attaques informatiques (CERT), à l'image du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Mali, et à renforcer les formations dans le domaine de la sécurité économique.

Dakar — Le Sénégal va bientôt se doter d'une stratégie nationale de cybersécurité, a révélé, mercredi à Dakar, le directeur des technologies de l'information et de la communication (TIC) du ministère des Télécommunications et des Postes, Chérif Diallo.

