Afrique de l'Ouest: Saint-Louis - Le capitaine Charles N'Tchoréré offert en modèle aux jeunes générations

Le capitaine N'Tchoréré, "vaillant soldat, puis sous-officier et enfin officier, a été cité en exemple lors des campagnes du Maroc, de la Syrie et des deux guerres mondiales".

Le 7 juin 1940, retranchés dans le village d'Airaines, près d'Amiens, le capitaine N'Tchoréré et sa compagnie, débordés par les assauts de soldats allemands beaucoup plus nombreux, sont faits prisonniers au terme de rudes combats. Pour avoir revendiqué le doit d'être traité en officier français, il est abattu, à bout portant, d'un coup de pistolet.

À la fin de la guerre, il optera définitivement pour la carrière des armes et sera promu adjudant en 1919, avant d'entrer, plus tard, à l'école d'officiers de Fréjus, d'où il sort major en 1922.

Il a rappelé que l'école, basée à Dakar-Bango, a forgé sa réputation dans l'excellence dans l'optique d'une bonne éducation des enfants de troupe. Elle reçoit des élèves venant de pays africains et européens : Sénégal, Belgique, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Côte d'Ivoire, France, Gabon, Guinée, Italie, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Tchad et Togo.

Selon lui, Charles N'Tchoréré incarnait l'éthique et la déontologie militaire, car il était engagé dans l'exercice de sa mission avec rigueur, discipline, et avait un sens élevé du devoir bien accompli.

Saint-Louis — L'ambassadeur de la République du Gabon au Sénégal, Michel Régis Onanga Ndiaye, a invité mercredi les élèves du Prytanée militaire de Saint-Louis et les jeunes générations, à s'inspirer des "valeurs positives incarnées" par leur parrain Charles N'Tchoréré, en particulier de son patriotisme, de sa rigueur et de sa discipline.

