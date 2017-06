Cameroun: RSI trophées - Les lauréats connus

La première édition a sacré mardi soir à Yaoundé Samuel Eto'o et Gabrielle Aboudi. Il a pleuré pendant de longues minutes. Emotion, soulagement, fierté, tous ces sentiments se sont mêlés chez Martin Camus Mimb, au moment où le rideau tombait sur la première édition des « RSI trophées ».

Le défi était grand pour le promoteur de Radio sport info, basée à Douala, avec l'organisation de la première édition de ce rendezvous qui se veut désormais une tradition. Mardi 6 juin donc, à l'hôtel Hilton de Yaoundé, plus de 500 invités étaient présents pour l'occasion. Parmi eux, le ministre des Sports et de l'Education physique, Bidoung Mkpatt, et celui de la Communication, Issa Tchiroma Bakary. Mais aussi l'invité spécial et parrain de la soirée, Samuel Eto'o.

Le buteur camerounais était d'ailleurs au centre de cette soirée, recevant plusieurs prix et cadeaux : meilleure représentation sportive de la diaspora, RSI légende et soulier d'or. Au total, des lauréats ont été récompensés dans une vingtaine de catégories avec une mention spéciale à Gabrielle Aboudi Onguene, élue par le public et un jury présidé par Gilbert Kadji, comme meilleure performance sportive de l'année et prix spécial Françoise Mbango. Les médias ont également été récompensés dans plusieurs catégories, ainsi que les supporters dont la Tribune d'or est revenue au Fan club de Bamboutos de Mbouda.

Les sponsors et autres accompagnateurs du mouvement sportif ont également été salués. Dans tous les cas, Martin Camus Mimb, à travers son initiative, souhaitait saluer et encourager le mérite de nos athlètes, pas souvent reconnus. On peut dire que le pari est réussi, si on s'en tient aux nombreux remerciements des stars de la soirée qui n'avaient qu'une phrase à la bouche : « Merci d'avoir pensé » à nous. De quoi susciter encore pendant un moment les larmes de Martin Camus Mimb.

Prix spécial René Essomba : Enow Ngachu

Prix de la meilleure infrastructure sportive : Palais polyvalent des sports de Yaoundé

Prix de la meilleure pratique du sport en entreprise : Guinness Cameroon

Prix du meilleur sponsor : MTN Cameroon

Prix spécial Françoise Mbango : Gabrielle Aboudi Onguene

Tribune du meilleur supporter : Fan club de Bamboutos de Mbouda

Prix du meilleur club de football : Apejes de Mfou

Etoile d'or sport individuel : Auriol Dongmo

Etoile d'or sport collectif : Lions indomptables

Meilleure fédération sportive : Fédération camerounaise de karaté

Meilleure émission de sport radio : Gueule de sport (RSI)

Meilleure émission sportive TV : Grand stade (Canal 2)

Abed d'or du meilleur journaliste de sport : Charles Douglas Ndemba (RSI)

Abel d'or du meilleur reporter de sport : Angèle BEPEDE (Cameroon Tribune)

Prix spécial Samuel Eto'o : Fabrice Ondoa

Meilleure représentation sportive de la diaspora : Samuel Eto'o

Meilleure performance sportive de l'année : Gabrielle Aboudi Onguene

Meilleure reconversion sportive : Michel Kaham

RSI légende : Samuel Eto'o

Soulier d'or : Samuel Eto'o