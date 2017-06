Cameroun: Magistrature - Le grand redéploiement

Comme il est de coutume au cours de ces assises, les membres ont examiné les dossiers d'intégration dans la magistrature des auditeurs de justice récemment sortis de l'ENAM, les dossiers de promotions, de nominations des magistrats du siège, du parquet et dans les services centraux du ministère de la Justice, comme l'indiquera plus tard le ministre d'Etat Laurent Esso, viceprésident du Conseil supérieur de la magistrature.

Quelques avocats ont accepté de livrer leurs impressions à la presse. Ils y viennent, presque tous, pour la première fois et ne manquent pas de dire leur surprise au sujet de l'ambiance durant leur passage : « Le climat était détendu et l'ambiance était très bonne. J'en repars avec le sentiment du devoir accompli », indique Me Isidore Youmbi Nguena », avocat à Yaoundé.

Au programme, la prestation de serment des membres nouvellement nommés. Une phase qui se déroule en présence des membres titulaires, dix au total, dont le président de la République et les membres suppléants. Ces derniers ont ensuite quitté la salle. La suite des travaux a donné lieu à l'examen des dossiers disciplinaires de sept magistrats. Ceuxci, comme dans une salle d'audience ordinaire sont assistés, pour certains, de leurs conseils, tandis que d'autres ont choisi de plaider eux-mêmes leur cause.

Le temps que le protocole d'Etat aligne toutes ces personnalités (magistrats de haut rang, députés, personnalités désignées par le président de la République, par ailleurs président du Conseil supérieur de la magistrature) au perron du Palais de l'Unité pour la photo de famille. Puis le chef de l'Etat apparaît. Le temps pour les preneurs d'images d'immortaliser cet instant, et le rideau se referme sur des travaux qui ont commencé près de quatre heures plus tôt.

