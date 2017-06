Cameroun: Hydrocarbures - La production de gaz en hausse

L'on retient du dernier conseil d'administration que les ventes effectuées par la SNH ont permis de transférer au Trésor public, entre janvier et avril, après déduction des charges de production, la somme cumulée (pétrole et gaz) de 108,46 milliards de F. Ces transferts sont en hausse de 31,56 % par rapport à la même période de l'exercice 2016, grâce à l'amélioration des cours du pétrole brut sur le marché international.

Le budget des investissements de production 2017 de la SNH a donc été revu à la baisse. Et, « en raison de cet amoindrissement des investissements et du déclin naturel des champs matures, la production pétrolière s'est établie à 9,74 millions de barils au 30 avril, en baisse de 20,8 % comparativement à la même période de l'année précédente », peut-on lire dans le communiqué final du dernier conseil d'administration. Fort heureusement, « la production gazière, quant à elle s'élève à 4 341,7 millions de pieds cubes sur les quatre premiers mois de l'année, en hausse de 1,29 % », selon la SNH.

