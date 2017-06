Cameroun: Angèle Bepede, meilleure reporter de sport

D'autant qu'elle l'a reçu des mains de deux icônes du journalisme sportif : Abel Mbengue et Jean Lambert Nang. Une belle récompense pour cette passionnée de sport, qui occupe les fonctions de chef de bureau des sports collectifs à Cameroon Tribune depuis 2013. Un service où elle s'illustre pratiquement depuis ses débuts au sein du quotidien national bilingue. Angèle Bepede a devancé Marc Chouamo (Canal 2), Boney Philippe (Vox Africa), Mirabeau Mahop (Canal 2) et Arthur Wandji de Camfoot. Et l'histoire retiendra qu'elle a été la première lauréate de ce prix.

