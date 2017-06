Cameroun: Bafoussam - Des médicaments saisis et détruits

« En voyant fondre leur capital, ils ne vont plus s'hasarder à investir dans cette activité », indique le Dr Mounpain Salifou. Il annonce d'ailleurs une vaste opération de ratissage des sites répertoriés dans la ville pour la vente illicite des médicaments, afin d'y effectuer des saisies inopinées suivies de la destruction desdits produits. Le Dr Jean-Claude Kanmogne Tamuedjon, président du cercle des pharmaciens de l'Ouest,q se réjouit de cette opération et dit espérer que l'Etat va poursuivre dans cette lancée afin de protéger la santé des populations. Il précise que le médicament qu'on trouve hors des circuits reconnus par la règlementation est un faux, parce que non contrôlé (périmé, mal fabriqué ou exposé à des intempéries).

L'opération rentrait dans le cadre de la lutte contre la vente illicite des médicaments. Cette cargaison a été détruite mardi dernier, à la décharge d'Hysacam, sur la route de Kouekong. Le gouverneur Augustine Awa Fonka était présent, en compagnie de son état-major, ainsi que le délégué régional de la Santé de l'Ouest, Dr Mounpain Salifou, et le directeur de l'hôpital régional de Bafoussam, Dr Gérard Fetse Tama. Pour le délégué régional de la Santé, la destruction solennelle de ces médicaments vise à envoyer un message à ceux-là qui exercent dans la vente illicite des médicaments. Afin qu'ils sachent désormais que leur activité ne leur permettra plus de générer des bénéfices.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.