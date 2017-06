Congo-Kinshasa: Procès des experts de l'ONU dans le Kasaï - La MONUSCO veut de la lumière

L'autre sujet abordé au cours de cette conférence hebdomadaire celle liée au processus électoral en RDC. Répondant à la question d' journaliste sur la lecture que fait la Monusco, en tant que de la CENI, du le dernier discours du président de la quant à la tenue ou non des élections en décembre 2017, Kinda a expliqué une fois de plus que les Nations Unies souhaitaient pas commenter les déclarations du chef de l'Etat.

Au regard de cette situation, Monusco, a-t-il indiqué, a essayé de renforcer sa présence dans région, en plus des récentes descentes sur terrain (Kanaga Tshikapa) du représentant spécial adjoint du secrétaire général des en RDC et coordonnateur des affaires humanitaires des NU (OCHA-RDC),

A en croire Théophane Kinda, la Monusco reste très préoccupée et consciente des développements de violences qui se produisent dans Kasaï où on dénombre actuellement environ 2 millions de internes, 639 écoles détruites.

Questionné au sujet de la participation de la Monusco ou des Nations Unies à ce procès notamment en tant que partie civile, Théophane Kinda s'est abstenu de tout commentaire, précisant que le procès était en cours et la prochaine audience renvoyée au 12 juin prochain. Il a indiqué par ailleurs que la Monusco souhaite que toute la lumière soit faite au travers d'un procès juste et équitable, afin que les auteurs de ces crimes soient punis.

