Congo-Brazzaville: Transport - Du Wifi gratuit dans les bus Blue Congo de Bolloré

Confortables et n'émettant presque pas de bruit de moteur, ces bus Blue Congo sont également climatisés. Bien que disposant de dix places assises seulement, ils rivalisent avec ceux de la société publique STPU et des exploitants privés. Côté prix, Blue Congo reste dans le conventionnel : 150 FCFA. Mais avec les chaleurs qui sévissent dans les villes congolaises ces dernières années, ils ont, semblent-il, une longueur d'avance...

100% électrique et destiné à préserver l'environnement des effets nocifs d'émissions de gaz à effet de serre, Blue Congo dessert depuis août 2016 le transport en commun à Brazzaville et Pointe-Noire dont les besoins se posent avec acuité.

« J'ai quitté mon bureau pour une pause et je ne me suis pas déconnecté de mes fournisseurs grâce à cet internet gratuit, en plus de bonne qualité, dès que je me suis connecté au réseau wifi », témoigne un passager qui descendait du bus au marché de la PV, non loin des Dépêches de Brazzaville.

