Congo-Brazzaville: Championnat départemental de nzango - L'édition 2017 est couplée à la première Coupe de la ville de Pointe-Noire

La Ligue départementale de nzango de Pointe-Noire a lancé, le week-end dernier au Complexe sportif de Pointe-Noire, la troisième édition du championnat départemental d'élite couplée à la première édition de la Coupe de la ville océane, édition 2017. Au total 23 équipes de nzango sont en lice de cette édition en vue de détrôner les femmes déléguées, championnes en titre et 24 équipes engagées pour ladite coupe.

Cette compétition à double enjeu est un grand rendez-vous sportif pour les femmes du département de Pointe-Noire qui s'étaient levées il y a près de 10ans pour s'offrir une discipline sportive réservée aux femmes et aujourd'hui c'est chose faite. En effet, d'autres matches se joueront avec double enjeu c'est- à -dire que les rencontres seront comptées à la fois pour le championnat départemental et la coupe de la ville. Il y aura les trois points pour le championnat et la qualification pour la Coupe de la ville.

S'adressant aux équipes engagées, le président de la ligue a ajouté que celle-ci va s'atteler à la bonne organisation des compétitions. « Avec ce lancement, nous allons prouver notre capacité de mobilisation et d'organisation. Organiser tout ce qui est possible au niveau des licences et de la catégorisation de nos athlètes et à la fin récompenser les meilleurs », a-t-il indiqué.

Revenant sur l'organisation du championnat, Jean-Camille Djimbi a souligné que le nombre des équipes participantes rend le championnat très lourd avec un volume de matches très élevé notamment avec au minimum 22 matches par jour et 25 au maximum. Soulignons que l'équipe d'ILOGS qui s'est ajouté aux 23 engagées au championnat ne participera qu'à la Coupe de la ville de Pointe-Noire.

Par ailleurs, a-t-il ajouté, à partir de la deuxième semaine, la compétition se déportera au Lycée Victor Augagneur ou au lycée technique, Poaty Bernard. « Nous demandons à ce que les équipes aient l'esprit sportif et qu'elles mettent en pratique le fair-play ».

Le président de la ligue de nzango de Pointe-Noire s'est aussi dit très honoré de la présence de la présidente de la fédération de nzango, Aminata Sophie Valérie Ella Cissé, à la cérémonie d'ouverture de son premier championnat départemental de son mandat et content de recevoir les licences attendues depuis le début de la saison sportive. « Elle nous a exhortés à travailler davantage avant d'avouer qu'au départ elle n'avait pas confiance en nous mais, après avoir vécu ce grand moment du lancement de la compétition à Pointe-Noire, elle a indiqué qu'elle compte sur la ligue de Brazzaville et de Pointe-Noire et nous engageons de ne pas briser cette confiance», a-t-il souligné.

Notons qu'en match d'ouverture, l'équipe Zanaga nzango s'est imposée face à USP1 ,44 pieds à 39. La présidente de cette équipe, Olga Nkama-Mbou s'est réjouie de la prestation de ses joueuses en ces termes : « Nous sommes très contentes parce que notre équipe a eu l'honneur de jouer le match d'ouverture du championnat et nous l'avions gagné par une différence de 5 pieds. C'est un bon message pour la suite du championnat puisque notre ambition c'est de décrocher le championnat y compris la Coupe de la ville mais, pour y arriver , j'appelle mes joueuses à garder ce même engouement».

La cérémonie d'ouverture a été patronnée par le directeur de cabinet du préfet de Pointe-Noire, Jean Louis Banthoud.