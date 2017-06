Congo-Brazzaville: Journée mondiale des océans - La ville océane ne la célèbre pas du tout

Le 8 juin de chaque année, la communauté mondiale célèbre la Journée mondiale des océans pour rappeler le rôle des océans comme source de vie partout dans le monde.

A ce juste titre les villes océanes devraient organiser quelques cérémonies y relatives. Mais le constat est qu'à Pointe-Noire aucun indice n'indique cette journée et même de nombreux habitants ne la connaissent pas.

Célébrée cette année sur le thème : « Nos océans, notre avenir », cette journée est une occasion de rappeler l'importance des océans dans la vie, véritables poumons de la planète terre, car les océans fournissent la plus grande part d'oxygène dont se servent les humains. L'océan atlantique par exemple, en plus de l'oxygène qu'il fournit en abondance, fait de la ville de Pointe-Noire, en parlant de sa position géographique, un débouché naturel dans l'axe de communication prépondérant entre l'Afrique centrale et les eaux internationales. Ne serait-ce que par ces deux raisons, les Ponténégrins, les autorités locales y compris, devraient fixer certains esprits en organisant certaines conférences pour en parler.

Interrogée sur cette journée, Olga Tchibota, une habitante de Pointe-Noire, souligne bien le rôle que jouent les océans dans la vie socio-économique des pays en général et des villes côtières en particulier, mais se dit ignorante de cette date, « Nous savons bien le rôle joué par les océans pour l'espèce humaine en général, et dans l'économie de nombreux pays à villes côtières en particulier. Les océans couvrent, si ma mémoire ne me trahit pas, près de deux tiers de la surface de la terre et sont le fondement même de la vie de notre planète. En plus de cela, ils sont les grands générateurs de l'oxygène que nous respirons, ils absorbent une grande quantité des émissions de dioxyde de carbone, fournissent nourriture et nutriments et contrôlent nos climats. Nous pensons aussi, poursuit l'oratrice, que les océans d'une façon générale sont les piliers du commerce international, car ils jouent un rôle important dans l'économie mondiale ainsi que dans l'économie nationale par exemple », a-t-elle indiqué

Concernant la Journée mondiale des océans qui se célèbre le 8 juin de chaque année, Tchibota Olga avoue ne pas la connaître : « la date du 8 juin pour la célébration de cette journée ne me dit rien car je ne la connais pas », a-t-elle conclu.

On signale qu'en rapport avec cette date, il se tient du 5 au 9 juin au Siège des Nations unies, à New York, une conférence sur les océans. Les premières discussions montrent bien l'importance notoire des océans dans l'économie du monde, mais malheureusement les pressions humaines telles la surexploitation, la pêche illégale et la pollution marine, ont des conséquences néfastes sur les océans et les mers de la planète terre.

Les objectifs phares visés par cette journée

Ils sont nombreux, mais on peut citer quelques uns reconnus comme les primordiaux, notamment rappeler l'importance des océans dans la vie quotidienne (véritables poumons de la planète), sensibiliser le public sur l'impact des actions humaines sur les océans, développer un mouvement mondial en faveur des océans, mobiliser et unir les populations du monde sur un projet de gestion durable des océans car ils constituent une source importante de nourriture et de médicaments, ainsi qu'un élément essentiel de la biosphère et rendre hommage à la beauté et à la richesse des océans

Notons que la Journée mondiale des océans a été proposée au Sommet de la Terre de Rio en 1992 pour la première fois par le Canada. Cependant, une chose est certaine car ce n'est qu'en 2009 que l'Assemblée générale des Nations unies a désigné le 8 juin comme la date de la célébration de la journée mondiale de l'océan (Résolution adoptée par l'Assemblée générale A/RES/63/111, océans et droit de la mer, paragraphe 171). A ses débuts, cette journée était peu suivie, mais aujourd'hui cet événement a une grande ampleur dans le domaine de la sensibilisation à la santé des océans pour une meilleure gestion de ceux-ci et de ses ressources. Par exemple, le Bureau des affaires maritimes et du droit de la mer des Nations unies à New York récompensera au cours de cette édition quelques lauréats du concours annuel de photo océanique.