C'est finalement concret. Les ASF viennent de rendre public leur programme quinquennal 2017-2021. C'est le Ministre d'Etat, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Alexis Thambwe Mwamba, représenté, par son Directeur de Cabinet, qui l'a officiellement avalisé ce mercredi 7 juin 2017, à la grande satisfaction de tous les membres de cette Organisation non gouvernementale.

Ce programme, financé par la coopération belge au développement, témoigne de la volonté des Avocats Sans Frontières de poursuivre leurs interventions en vue de contribuer à la création d'un cadre durable assurant l'accès à une justice indépendante et de qualité pour tous et partant, d'œuvrer en faveur du renforcement de l'Etat des droits en RD. Congo.

Il relève plusieurs difficultés que rencontre la justice congolaise, lesquelles ne favorisent pas, comme d'aucuns l'auraient souhaité, l'accès à la redistribution équitable et indépendante de cette même justice.

Il s'agit, par exemple, de l'ignorance de la population de ses droits, des procédures judiciaires qui prennent généralement du temps, de la distance entre les Tribunaux, les Parquets et la population, du manque de moyens financiers... Selon le Directeur Pays, Gilles Durdu, les ASF qui se lancent, aujourd'hui, dans la bataille ne peuvent relever tous ces défis, que si et seulement si, ils se prennent au sérieux.

Comment y arriver?

Le plan quinquennal des ASF prévoit tout. Il propose des solutions durables qui, une fois mises en œuvre, mettront fin à l'impunité, à la justice sélective, à tous les points culminants cités, ci-dessus. Voici le schéma.

Les Avocats Sans Frontières vont soutenir les acteurs nationaux, en s'inscrivant dans une logique d'accompagnement sur le long terme par le partage de bonnes pratiques, le renforcement des capacités et le transfert d'expertise technique. Contribuer aux changements structurels par la mise en œuvre de la réforme de la justice.

Encourager l'effectivité des mécanismes d'accès à la justice en fournissant des services de conseils juridiques et d'assistance judiciaire de qualité. Promouvoir et défendre les droits humains et, enfin, lutter contre l'impunité des crimes internationaux, en mettant l'accent sur les cas actuels notamment, l'assassinant de deux experts de l'ONU, les massacres du Grand Kasaï...

Ainsi, de l'avis de Gilles Durdu, les ASF vont-ils contribuer au renforcement de la participation des populations dans le processus de prévention et de résolution des conflits, via le renforcement de leur pouvoir d'agir.

L'accomplissement des mécanismes de justice formelle et "alternative" accessibles, efficaces et transparents. Et, en définitive, la consolidation de la concertation et de la collaboration entre les différents acteurs œuvrant dans le secteur.

Objectif du plan quinquennal

Le Directeur Pays a fait également savoir que le programme ne saura être mis en œuvre et obtenir les résultats escomptés qu'avec le concours des autorités congolaises et la société civile.

Il vise, donc, à contribuer à l'émergence d'un Etat des droits à travers une justice équitable, en favorisant l'accès des personnes vulnérables à la justice, en luttant, de façon implacable, contre l'impunité des crimes internationaux et en défendant les droits humains.

25ème anniversaire au monde et 15ème en RDC

La cérémonie du lancement du plan quinquennal a coïncidé avec la célébration du 25ème anniversaire de la création d'Avocats Sans Frontières par des bâtonniers et des avocats qui se sont donnés pour mission, de "défendre les droits de l'Homme en quelque pays que ce soit". C'était le 14 mai 1992, à Bruxelles que l'initiative a été prise.

Elle est une ONG internationale spécialisée dans l'accès à la justice et la défense des droits humains. Elle met en place des activités diverses pour garantir l'accès à la justice au bénéfice des populations les plus vulnérables et la mise en place des systèmes légaux capables de les protéger : services d'aide juridique, renforcement des capacités des acteurs judiciaires, plaidoyer...

Elle est présentement dans une dizaine de pays dans lesquels elle s'inscrit sur le long terme. Il s'agit du Burundi, Rwanda, Maroc, de l'Ouganda, de la RCA, du Tchad, de la Tunisie, Zambie, RD. Congo et consorts.

Elle place l'accès à la justice au centre de tout. Elle a pour mission principale : "permettre à la population et particulièrement, celle en situation de vulnérabilité, de connaître ses droits et de savoir comment les faire valoir".