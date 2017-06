Selon un rapport du FMI, 8 habitants sur 10 en RDC vivent sous le seuil de pauvreté parmi les plus élevés au monde. En conséquence, les Congolais se retrouvent exposés notamment à l'exode rural, à la malnutrition, à toute sorte de maladies, à la prostitution et au chômage dans un pays immensément riche en ressources naturelles, a-t-il poursuivi.

Il a évoqué les bilans désastreux de certains secteurs de la vie du pays qui demeurent encore préoccupants. Cette ligne rouge ne peut trouver une issue favorable que s'il y a des élections au pays et que des acteurs politiques manifestent de la bonne foi. En effet, selon lui, la Rd Congo présente un visage chaotique qui se caractérise par une corruption à grande échelle, une pauvreté sans commune mesure, une insécurité généralisée, une situation économique et sociale très sombre ainsi que des institutions étatiques illégitimes.

Selon le Coordonateur de la Dynamique de l'Opposition, l'interview du Président accordée au magazine Der Spiegel, présente un double avantage pour sa plateforme politique. Il s'agit, d'une part, de saisir le message clair de son désengagement unilatéral de l'accord du 31 décembre 2016 et, d'autre part, elle met définitivement à nu «son projet longtemps caressé d'atteinte à la Constitution au moyen d'un référendum aux fins de contourner l'article 220». Pourtant, renchérit Fayulu, l'histoire renseigne que c'est en marge d'un déplacement en avril 2016 à Dar-Es-Salam, en Tanzanie, que le Président s'était exprimé publiquement pour la dernière fois, déclarant notamment à cette occasion que les élections pourront se tenir cette année (2016) ou un autre jour. Car, tout dépendra des travaux du dialogue qui se poursuivent à Kinshasa et de l'enrôlement de près de 10 millions de nouveaux majeurs.

