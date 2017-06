Congo-Kinshasa: Aéroport de N'djili - Le Gouverneur Cyprien Lomboto débarqué de l'avion !

S'agit-il des vraies ou fausses accusations ? Difficile de se situer dans l'un comme dans l'autre camp. Dans les sillages du Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazani Shadary, le mutisme est de mise. Probablement que dans les jours à venir, les langues vont se délier, pour expliquer les tenants et les aboutissants de ce dossier.

Par ailleurs, et sans épargner Emmanuel Ramazani Shadary, les proches de Lomboto veulent savoir pourquoi ce dernier avait-il recouru à la Cour constitutionnelle pour le cas du Chef de l'Etat, alors fin mandat. Et de dire que s'il continue à soutenir que cet Arrêt de la Cour, qui concerne le Chef de l'Etat ne peut être attaqué, pourquoi empêcherait-il Lomboto de retourner dans sa province ? C'est dire qu'au sommet de l'Etat, il y a application de la politique de deux poids, deux mesures, a-t-il renchéri.

Alors informés de ce désagrément, les proches du Gouverneur Cyprien Lomboto, dont certains seraient aux arrêts, sont vite montés au créneau. Dans leur viseur, le Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazani Shadary. « L'on ne sait pas trop bien pourquoi il a ordonné pareille chose, alors que le Gouverneur a été réhabilité par un Arrêt de la Cour constitutionnelle», s'est interrogé un de ses proches dans un média local. Et d'ajouter que cet acte est inadmissible et va à l'encontre de la loi, parce que l'Arrêt de la Cour constitutionnelle est exécutoire, en ce qu'il ne peut faire l'objet de recours.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.