Congo-Kinshasa: Face aux multiples défis - Bruno Tshibala - 58 membres du Gouvernement à l'école !

Les axes prioritaires de son équipe sont connus. Les défis aussi. Mais, les approches méthodologiques, pour atteindre les objectifs sont, forcément, différentes, selon que certains membres du Gouvernement n'ont jamais géré ou qu'ils ont été aux leviers de commande des affaires à une autre époque.

L'inversion ayant la peau dure, alors que les exigences de la mise en œuvre de l'Accord de la Saint Sylvestre étant complexes, Bruno Tshibala, paraphrasant Joseph Kabila, dans son discours du 5 avril 2017, tenu devant les deux chambres du Parlement, réunies en Congrès, est revenu sur la nécessité, pour tous ses co-équipiers, de saisir la portée essentielle de la feuille de route de ce nouveau gouvernement. Les élections à bonne date, l'amélioration du social, la stabilisation du cadre macro-économique et, surtout, la lutte titanesque contre l'insécurité.

Tout ceci transite, a-t-il insisté, hier, à la Cité de l'Union Africaine, sur les hauteurs de Mont Ngaliema, devant les 58 membres de son gouvernement, par une gestion axée sur les résultats ainsi que par la neutralisation de ces anti-valeurs qui gangrènent, depuis des temps immémoriaux, le fonctionnement des institutions en RD. Congo. Pour être précis, Bruno Tshibala a, entre autres, déclaré que : "ce séminaire axé sur «le leadership et le renforcement de l'efficacité de l'action gouvernementale», a pour finalité, d'insuffler, à partir du sommet de l'Etat, une nouvelle dynamique de Performance et de responsabilité qui devra se propager dans l'Administration Publique.

Au cours de ce séminaire, il sera question de réfléchir et discuter sur les bonnes pratiques de la gestion de la chose publique, afin d'améliorer la performance de l'action gouvernementale par l'adoption de méthodes et outils de gestion modernes, et le renforcement de la cohésion de l'équipe autour des priorités arrêtées. Il s'agit donc, à son avis, de côtoyer des méthodes novatrices de la « Gestion Axée sur les Résultats » qui nous permettra : d'établir des liens entre les résultats et les allocations budgétaires en justifiant de l'utilisation de fonds publics; d'améliorer la gouvernance par l'instauration de plus de transparence et d'imputabilité au niveau de tous les acteurs; de répondre à la pression des populations et des partenaires techniques et financiers pour produire des résultats ; de cultiver l'esprit d'excellence et d'instaurer une compétition saine comme élément de motivation.