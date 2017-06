Ile Maurice: Affiches illégales - Un gang soutiré par des politiciens sévirait

«Je peux vous dire que ce ne sont pas des habitants du village qui ont placardé ces affiches visibles depuis dimanche matin à Arsenal», nous a indiqué un ancien conseiller du village. Ses propos au sujet des affiches illégales diffamatoires envers l'express sont soutenus par un ancien fonctionnaire qui connaît très bien le village.

Un député de la circonscription n° 6 (Grand-Baie-Poudre-d'Or) avance que beaucoup d'affiches ont été placardées à Goodlands, notamment sur le mur du stade, à Belin. Il est catégorique : «Je connais bien la majorité des habitants de ce village même s'il est très grand, mais je peux vous assurer que ces colleurs d'affiches illégales ne sont pas d'ici.»

Un politicien, ancien ministre du Mouvement socialiste militant (MSM), explique que ce genre d'opération est menée par un gang qui est payé par un ou des politiciens. Tout en affirmant qu'il est facile de deviner qui est derrière ces affiches, car l'express et son magazine Weekly sont souvent la cible des politiciens au pouvoir. «Je ne vois pas d'autres personnes ou politiciens qui peuvent mener une telle action.»

Sale besogne

Ayant travaillé avec un gang dans le passé, ce politicien explique qu'il est composé d'une centaine de personnes avec une vingtaine de véhicules, notamment des 4x4. C'est vers minuit que ces personnes se dirigent dans les grands villages et choisissent des places stratégiques (arrêts d'autobus, proximité des boutiques ou encore des murs pour placarder ces affiches). Selon ce politicien, de nos jours, chaque personne qui se lance dans cette sale besogne reçoit entre Rs 15 000 et Rs 25 000. Et avant de passer à l'action, ils sont souvent sous l'influence de l'alcool.

Qui sont derrière ces affiches ? Si des villageois interrogés soutiennent qu'il est difficile de connaître l'identité de ces personnes, des politiciens affirment que c'est sans doute les partis qui sont au pouvoir qui ont pu entreprendre une telle action. D'autant plus qu'il y a deux semaines, un des directeurs de l'express avait fait l'objet de commentaires malveillants placardés surtout dans les villes sœurs. Et on ne s'étonne pas que cela puisse être ces mêmes personnes qui sont derrière ces affiches, à relent communal.