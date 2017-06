Ile Maurice: NDUM - Les pâtes d'épices Sun My Taste cartonnent

Tournant à plein régime, NDUM est une société financièrement stable, avec un chiffre d'affaires à 7 chiffres, se contente de préciser son directeur. La production tourne autour de 30 000 unités. L'entreprise a modernisé sa ligne de production en investissant dans l'acquisition de cinq appareils, dont une Sealing box pack machine pour l'emballage, un four et une machine pour déshydrater les feuilles des plantes utilisées dans la confection des pâtes d'épices. C'est la société locale HCF Plastics Industries qui l'approvisionne en sachets. Quant au personnel, il est composé de quatre salariés, en excluant Dumé Duval et son épouse.

Il y a cinq ans, Dumé Duval, un Publishing Manager, décide de quitter son emploi pour se mettre à son propre compte. Son projet: utiliser des techniques d'antan de la cuisine mauricienne léguées par sa mère pour fabriquer des pâtes d'épices. L'initiative est audacieuse d'autant plus que le jeune entrepreneur n'a pas de gros moyens financiers. Il fondera NDUM avec un capital de départ de seulement Rs 50 000. Celui-ci sera injecté en grande partie dans des machines pour la transformation et le packaging des produits.

