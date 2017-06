Congo-Brazzaville: Santé - Les associations de lutte contre le cancer exhortées à se regrouper en ligue nationale

La ministre de la Santé et de la population, Jacqueline Lydia Mikolo, a appelé les structures de la société civile luttant contre le cancer à mutualiser leurs efforts et les ressources disponibles au sein d'une seule ligue comme dans certains pays membres de l'Alliance des Ligues Francophones et Méditerranéennes de lutte contre le cancer (Aliam) pour plus d'efficacité.

Dès que la ligue nationale de lutte contre le cancer sera créée, elle devra être déclarée d'utilité publique, a expliqué la ministre de la Santé lors de l'ouverture des travaux des 6es rencontres de l'Aliam, le 7 juin à Kintélé. Au Congo, il existe plus d'une dizaine d'associations qui luttent contre cette pathologie dévastatrice. Parmi elles figurent notamment, la Fondation Calissa Ikama, l'Association congolaise de lutte contre le cancer, l'Association congolaise Accompagner, l'Association congolaise des infirmiers pour le bien-être familial, l'Association Solidarité promotion cancer santé... « (... ) Je m'engage à rendre visible et forte cette relation pouvoirs publics-société civile », a indiqué Jacqueline Lydia Mikolo.

Par ailleurs, la ministre de la Santé et de la population a fait état des réalisations du département qu'elle dirige dans la redynamisation de la lutte contre le cancer. Il s'agit de : « La création d'un programme national de lutte contre la maladie, la signature d'un accord avec le laboratoire Roche pour la fourniture des anticancéreux à bas prix, la signature avec Sinopharm pour l'équipe du laboratoire d'anatomie pathologie, la reprise du dialogue avec l'AIEA en vue de l'équipement des services de cancérologie en cours de construction et la réhabilitation du service au CHU », a-t-elle indiqué.

La représentante de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) au Congo, Fatoumata Binta Diallo, s'est dit satisfaite de constater que depuis l'adoption de la résolution sur la prévention et la lutte contre les cancers, en 2005 lors de la 58e assemblée mondiale de la santé, plusieurs initiatives et stratégies ont été prises. Il y a, entre autres, la Déclaration de Brazzaville 2012 sur les maladies non transmissibles y compris le cancer dans la Région, le lancement en 2013 par l'OMS, du plan d'action mondial pour la lutte contre les maladies non transmissibles 2013-2020 qui vise à réduire de 25% la mortalité prématurée due au cancer et à bien d'autres maladies, a rappelé Fatoumata Binta Diallo. Les conclusions des 6es rencontres de l'Aliam ouvertes à Brazzaville sont donc attendues.