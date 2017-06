Congo-Brazzaville: RDD - L'accord avec le PCT fortement critiqué par les militants à Owando

Le vice-président du Rassemblement pour la démocratie et le développement (RDD), Jean Jacques Serge Yhomby Opango a procédé le week-end dernier à Owando, à la présentation des membres du nouveau secrétariat du bureau exécutif du parti mis en place il y a deux mois.

« Avant de commencer notre échange, je tiens à vous signifier que le but de notre séjour ici est de vous présenter la nouvelle équipe du secrétariat de notre bureau exécutif national qui tiendra désormais les destinées de notre parti et non de vous parler des campagnes législatives. Car, nous ne sommes pas encore en phase de précampagne. Donc, n'allez pas spéculer négativement sur ces retrouvailles », a d'entrée de jeu souligné Jean Jacques Serges Yhomby Opango, s'adressant aux militants du RDD à Owando.

Le RDD pour le respect de l'accord avec le PCT

L'accord de partenariat avec le PCT selon certains membres du RDD ne serait pas respecté en partie. « L'épineux problème qui fait couler les salives au niveau de notre parti est le non-respect de cet accord. C'est pourquoi, nous demandons au vice-président de rompre l'accord avec le PCT qui n'apporte aucun avantage au RDD, malgré le soutien remarqué du président lors de l' élection présidentielle », a lancé Wilfred Oyendzé, un militant du RDD.

Sur le même sujet, un autre militant, Anatole Dokossanga, a indiqué : « le moment est venu pour que nous puissions défendre les intérêts de notre parti. Car, à compter de ce jour, nous avions un autre vice-président et une nouvelle équipe. Leur nomination doit leur pousser à être plus sages et corriger les erreurs du passé afin qu'ils soient capables d'orienter leur monde et être à leur écoute. Pour ce faire, il faut changer notre vision de voir les choses et arrêter avec le désordre ».

Sur la question, le vice-président du RDD a demandé à ses militants de retenir leur souffle, le temps d' échanger avec le bureau exécutif national avant de revenir vers la base.

Toutefois, Jean Jacques Serge Yhomby Opango a fait une rétrospection sur l'origine et les avantages de l'accord avec le PCT. « L'acte ainsi posé par les deux partis politiques est louable et d'un intérêt significatif. Il nous a permis de résoudre beaucoup de problèmes et des points discordants qui existaient et opposaient certains fils et filles, membres des partis dans les départements», a dit Jean Jacques Serge Yhomby Opango, ajoutant : «notre bureau a déjà écrit au PCT pour redynamiser les relations entre les deux partis, malheureusement le PCT n'a pas répondu au courrier ».

La réinstallation des cellules d'animation dans les départements : un impératif actuel pour la base du RDD à Owando

Dans le souci de relancer efficacement les activités de leur parti, notamment dans la localité d'Owando, les participants ont recommandé que soient installées et mis en place, les cellules d'animation du parti. « Les campagnes arrivent, nous devrions nous organiser pour ne pas être surpris », a précisé, Jeanne Ngala, une sympathisante du RDD.

Notons que la rencontre du vice-président du RDD avec les militants a été précédée de la réception de ce dernier par les deux chefs traditionnels de la localité d'Owando.