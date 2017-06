Congo-Kinshasa: Division 1/Play-Off - DCMP évite de justesse une défaite face à Don Bosco à Kinshasa

Deux buts partout, c'est le score définitif du match à rebondissement entre le Daring Club Motema Pembe et Don Bosco de Lubumbashi, en 10e journée du Play-Off de la Division 1.

Décidément, les matchs livrés par le Daring Club Motema Pembe (DCMP) sont de plus en plus spectaculaires et plein de rebondissements. Après les deux défaites de suite contre TP Mazembe à Kinshasa et Sanga Balende à Lubumbashi depuis le début de la manche retour du Play-Off de la 22e édition du championnat national de football, il fallait, pour le club coaché par le technicien congolais Otis Ngoma, sortir de la spirale de la défaite. Et le mercredi 7 juin 2017 au stade des Martyrs, l'adversaire s'appelle le CS Don Bosco de Lubumbashi.

Alors que les Immaculés semblent prendre le contrôle de la partie, les Salésiens de Lubumbashi ouvrent la marque à la 21e minute par le Ghanéen Gladson Awako, ancien du TP Mazembe, qui décoche une frappe lourde hors de portée du gardien de but Mabula. Les joueurs d'Otis Ngoma font le siège du camp de Don Bosco en première période, mais sans succès. Le feu-follet Ricky Tulengi loupe même un penalty très contesté par les joueurs de Don Bosco.

En seconde période, DCMP accentue sa pression dans la moitié du terrain de l'équipe coaché par Isaac Kasongo Ngandu. A force de pression, les Immaculés sont piégés par une contre-attaque conclue par le talentueux Mwin Dibundu à la 53e minute, portant le score à deux buts à zéro pour les Salésiens de Lubumbashi qui sont sur le point d'imiter les Corbeaux de Mazembe qui s'étaient imposés à Kinshasa face aux Immaculés par quatre buts à trois. Mais DCMP va avoir une superbe réaction, alors qu'un joueur de Don Bosco a écopé d'un carton rouge synonyme d'exclusion. A la 77e minute, c'est Kayembe qui redonne l'espoir aux Immaculés avec la réduction du score. On joue la 90e minute, lorsque Vinny Bongonga égalise d'une retournée acrobatique. Finalement, ce fut laborieux d'éviter une troisième défaite d'affilée au DCMP qui se contente d'un match nul plutôt arraché, en dépit d'une belle remontada.

Au classement, DCMP est encore premier avec 18 points, devant Mazembe (15 points) mais qui compte des matchs en retard, ainsi que V.Club (15 points). Le FC Renaissance du Congo dispose également de 15 points, et joue son prochain match contre le TP Mazembe à Lubumbashi. Don Bosco pour sa part a engrangé son onzième point depuis le début du Play-Off et se place devant Sa Majesté Sanga Balende (10 points). Au bas du classement, il y a Bukavu Dawa et Muungano, deux clubs de Bukavu dans la province du Sud-Kivu.