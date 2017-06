Congo-Brazzaville/Congo-Kinshasa: CAN 2019 - Deux ans après, le pays se retrouve face à la RDC

Ce samedi 10 juin 2017, le Congo entame les éliminatoires de la CAN 2019 en allant défier la RDC au Stade des martyrs à Kinshasa. En phase finale de la CAN comme en éliminatoires de la Coupe du monde et de la CAN, les duels entre le Congo et son voisin la République démocratique du Congo ont toujours donné lieu à deux rudes empoignades. En chiffres et en lettres, l'historique de ces confrontations directes.

Lors de sa première participation en CAN en 1968 à Asmara, le Congo est opposé à l'ex-Zaïre qui gagne sur le score de 3 buts à 0 grâce à Muwawa et Kabamba (2 buts). A la fin du tournoi, le Congo-Kinshasa remporte le trophée. La deuxième confrontation entre les deux équipes en CAN a eu lieu le 27 février 1972 à Douala. Ce jour là, malgré une interruption de trente minutes due à une panne d'électricité, le Congo s'incline 2 buts à 0 devant les Léopards grâce à deux buts de Ntumba « Pouce ». Au final, c'est pourtant le Congo qui va tenir le graal.

La 3e confrontation a lieu le 5 mars 1974, les Diables rouges gagnent sur le score de 2 buts à 1 grâce à Mbono « Le Sorcier » (70e) et Minga Noel « Pépé » qui ont répondu au but de Mayanga « Adelar » inscrit à la 25e minute. A l'issue de la compétition, le Zaïre s'approprie sa deuxième CAN. Récemment, lors de la CAN 2015 en Guinée équatoriale, le Congo s'est incliné sur le score de 2 buts à 4 après avoir mené pourtant au score 2 buts à 0. En phase finale de la CAN, la RDC totalise trois victoires contre une pour le Congo.

En éliminatoires de la CAN et du Mondial, les joutes entre les deux équipes sont cependant plus indécises et se soldent souvent par un spectacle où le football offensif a toujours été au rendez-vous. Ainsi, lors des éliminatoires de la 12e CAN 1980 au Nigeria, le Congo et le Zaïre s'affrontent le 8 avril 1979 au stade de la Révolution. Les Diables Rouges battent les Léopards sur le score de 4 buts à 2. Mais trop tendres mentalement et psychologiquement, les Congolais s'inclinent deux semaines plus tard, le 15 avril au Stade du 20 mai sur le score de 4 buts à 1. Nkoumbou, le gardien, les défenseurs Okouo-Akaba, Dengaky, Mounoundzi, les milieux de terrain Mbama-Nkounkou, Ntsélan-Tsiéné, Ndomba et les attaquants, Bahamboula-Mbemba, Lingongo et Lakou disent adieu à la CAN. Six ans après, lors des éliminatoires de la CAN 1986, le 31 mars 1985, le Congo s'incline sur son terrain sur le score de 5 buts à 2 à Brazzaville avant d'aller contraindre le Zaïre à un nul blanc de 0-0 dans un stade du 20 mai pétrifié et médusé. Nkoukou Mapro, le gardien, mais aussi Kouvouama Nis, Mouyabi Chaleur, Ndomba Gémoètre, Mbama-Nkounkou, N'Kouka Mathins, N'Gouette n'ont pu renverser la vapeur en dépit de leur remarquable prestation.

Lors de la coupe du monde 1998 en France, logé dans le groupe 3, le 6 janvier 1997, le Congo contraint la République démocratique du Congo sur le score nul d'un but avec un filet de Bongo Christ qui a scoré à la 5e minute. Lors du match retour, le 8 Juin 1987, sur un pénalty converti par Macchembé Younga Moughani, le Zaïre s'incline au Stade Casimir M'voulaléa de Pointe-Noire.

Lors des éliminatoires de la coupe du monde 2002 en Corée du Sud et au Japon, la RDC bat le Congo 2 buts à 0 à Kinshasa avant de le contraindre à un nul d'un but partout au match retour.

Entre-temps, les deux équipes se sont aussi rencontrées lors des 3e Jeux d'Afrique centrale en 1987 à Brazzaville où elles se sont séparées sur le score nul vierge de 0 but partout.

Lors de la première édition du championnat d'Afrique des Nations (CHAN) en 2009 en Côte d'Ivoire, réservé aux joueurs locaux, la République démocratique du Congo, futur vainqueur de l'édition a battu et éliminé le Congo 3 buts à 0 à Kinshasa le 17 mai 2008 et 1 but à 2 à Brazzaville.

Pour la 3e édition du CHAN 2014 en Afrique du Sud, les Congolais prennent leur revanche sur les joueurs de la RDC. Après une défaite de 1 but à 2 à Kinshasa, ils battent les Congolais de la République démocratique du Congo 1 but à 0 à Dolisie. Mais la RDC va rejoindre le Congo après avoir gagné le match de barrage contre le Cameroun.

Même si la balance penche légèrement du côté de la RDC dans leurs confrontations directes, le Congo a intérêt à bien négocier ce premier déplacement à Kinshasa pour pouvoir entrevoir avec optimisme son avenir lors des éliminatoires qui s'annoncent difficiles avec les autres adversaires que sont le Zimbabwe et le Liberia.