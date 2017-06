Congo-Brazzaville: Elections législatives - Des surprises dans la liste du PCT

Les résultats de l'investiture des candidats du Parti congolais du travail (PCT) aux élections législatives du 16 juillet prochain ont pris l'allure de la proclamation d'un examen d'Etat ou d'un concours professionnel quelconque au regard de la fièvre qui a caractérisé l'attente de ces résultats. Il avait fallu plusieurs jours pour que le parti leitmotiv de la majorité présidentielle publie la liste de ses candidats.

On a noté des surprises marquées par des grands absents, le retour de quelques habitués, la présence des nouveaux, des jeunes et des femmes. Pour ce qui est des surprises, on retient qu'il y a quatorze ministres qui convoitent plusieurs circonscriptions électorales.

La première grande surprise est le fait que le Premier ministre, Clément Mouamba, détrône Thierry Lézin Moungalla dans la commune de Sibiti. Firmin Ayessa, Henri Djombo, Benoit Bati, Léon Alfred Opimbat, Bruno Jean Richard Itoua, Martin Aimé Coussoud Mavoungou, Pierre Mabiala, Gilbert Ondongo comptent visiblement rempiler. Les nouveaux ministres allongent la liste, le cas notamment de Léon Juste Ibombo.

Quant aux grands absents, il y a Pierre Ngolo, Hyacinthe Ingani, Thierry Lézin Moungalla, Serge Michel Odzocky et d'autres dont les noms ne figurent pas sur la liste.

Par contre, il existe une forte présence des jeunes et des femmes, entre autres Juste Bernadin Gavet, Bienaimé Obam-Ondon, Ulrich Ngoma Mboukou (autrefois député du Mouvement pour l'unité, la solidarité et le travail, parti de Claudine Munari) et Bertille Nefer Ingani.

Les observateurs remarqueront en outre la présence de ceux que l'on peut appeler les « éternels ». Il s'agit d'Albert Mbouma, René Dambert Ndouane, Alain Moka, Fernand Sabaye, Thierry Hobié, Firmin Ayessa, etc.