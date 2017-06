Ce sont deux guerriers en qui Werrason avait placé toute sa confiance. Les chanteurs Olivier et celui qu'on appelle R-Kelly, claquent la porte de Wenge Maison Mère pour intégrer l'orchestre cher à Héritier Watanabe dit « Moto na tembe ». Leur départ est un coup dur pour la star la plus populaire du Congo-RDC qui séjourne aux Etats-Unis pour la collation de grade académique de sa fille, Glady Ngiama. L'heure est grave !

C'est une guerre ouverte entre "Moto na tembe" et son ex-patron. Evidemment, l'homme de « Retirada », qui se nourrit des mamelles du producteur ivoirien David Monsoh, est prêt à défier tout le monde pour mieux se positionner dans l'arène musicale congolaise.

Baptisé Mr Macron par ses fans, Héritier "Wata Plus" vient d'embaucher dans son groupe deux chanteurs expérimentés dont les talents et les savoirs artistiques ne sont plus à démontrer. Il s'agit d'Olivier et R-Kelly, tous deux, transfuges de Wenge Maison Mère de Werrason. "Nous avons grandi, nous avons acquis beaucoup d'expérience dans la musique. C'est-à-dire, nous avons compris où se trouve l'avenir pour mieux poursuivre notre carrière. C'est pourquoi, nous avons décidé de rejoindre Wata pour nous éclairer. On sent que chez lui, il y a la vie.", ont déclaré Olivier et R-Kelly à la presse, justifiant leur départ.

Les deux partants ont été présentés officiellement aux fanatiques au cours d'une production scénique d'Héritier Watanabe, le week-end dernier, à Kinshasa.

Comblée en majorité d'un public jeune, la salle a réservé un accueil chaleureux à Oliviera et son collègue qui ont, à l'occasion, lâché quelques morceaux, à la grande satisfaction de tous. Leur arrivée donne, ainsi, un coup de pouce magique à la carrière de l'ex-enfant chéri de Werra qui est attendu le 15 juillet 1017, à l'Olympia de Paris. Par contre, les adaptes de Wenge MM qualifient ce départ de haute trahison. Pour eux, les deux vocalistes ont été corrompus par Wata.

Pour les avoir débauchés, estiment-ils, Héritier Watanabe a, une fois de plus, poignarder le Roi de la forêt dans le dos. Par conséquent, il doit assumer les conséquences dans les jours à venir.

Rappelons que Olivier et R-Kelly ont fait la pluie et le beau temps aux côtés du Roi de la forêt jusqu'à devenir des piliers de l'attaque chant de Wenge MM.

Chanteur 2ème voix, faut-il le reconnaître, Olivier a évolué pendant plus de 10 ans dans Wenge MM. Non seulement il laisse un grand vide, son départ aura certainement des répercussions au niveau de la chorale du groupe cher à Werra.

Signalons que les deux chanteurs ont bel et bien laissé leurs empreintes dans «7 jours de la semaine», 3ème album en solo du Phénomène Igwe de la Forêt, dont la sortie est annoncée pour le 24 juin 2017, à travers le média puis auprès des maisons de disques de la place. Ce qui est évidemment, Wenge MM a connu plusieurs départs parmi les anciens musiciens ces trois dernières années. On se demande, toutefois, à qui le prochain tour après la vague de Héritier, Lobeso, Olivier et R-Kelly ?

Qui vivra verra !