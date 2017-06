Congo-Kinshasa: Lavage des cerveaux !

opinion

A-t-on décelé assez de défaillances dans la gestion de la res publica, alors qu'ils venaient de prendre les commandes de leurs ministères respectifs ? N'ont-ils pas assez de niveau ou c'est par le fait d'avoir nombre des novices au Gouvernement ?

En tout état de cause, les membres du Gouvernement ont pris le chemin, non de l'hémicycle du palais du peuple où, il y a peu, ils ont été confrontés aux Députés nationaux, dans le cadre de la présentation du budget. Ils ont plutôt pris la direction de la Cité de l'Union africaine, à Ngaliema. Tous les membres du Gouvernement, avec en tête le Premier ministre Bruno Tshibala, ont été conviés à suivre, pendant deux jours, à dater donc d'hier, le séminaire de renforcement des capacités. Pour ceux qui ont déjà acquis l'expérience, parce qu'il y a des personnalités inamovibles, c'est une aubaine pour eux de se faire une autre santé, au-delà de leurs prestations ayant obtenu l'assentiment du Chef de l'Etat, sous la houlette duquel le Secrétariat général du Gouvernement, avec l'appui du SENAREC, organise ces travaux.

Pour les novices, il y a de fortes craintes que leur amateurisme ne puisse impacter négativement l'image du Gouvernement, mais aussi de la République toute entière. C'est raison qu'il fallait absolument une mise à niveau. L'occasion, c'est aussi de leur apprendre de chasser les tares liées à certaines accointances. En effet, l'on devient ministre non pour sa famille, sa tribu, son village, encore moins sa province. Par contre, on le devient pour la République. Ainsi, dans les actes et autres agir, ou encore dans le parlé, c'est la nation qui doit prendre le dessus. Il est aussi vrai que l'on n'est pas du coup sorti d'une famille nantie. Quand bien même cela pouvait être le cas, la gestion des finances de l'Etat ne doit nullement s'apparenter à celle de sa poche, appelée « une gestion villageoise ».

Encore que le pays a devant lui de montagnes de défis, qui exige des gouvernants de faire le « homo oikonomus », un véritable calculateur. Le Chef de l'Etat, Joseph Kabila, a voulu qu'il en soit ainsi. Il veut travailler avec des ministres qui passent par un lavage des cerveaux, parce qu'il s'agit d'un Gouvernement de missions, dont l'organisation des élections, l'amélioration des conditions sociales des congolais, la maîtrise des agrégats macroéconomiques et la lutte contre l'insécurité sur l'ensemble du territoire national. Seulement, cette pratique n'est pas la première du genre. D'autres séminaires se sont déjà tenus par le passé, dans des conditions politique, économique, mais aussi sociale et sécuritaire moins perturbées, mais sans que les résultats ne soient à la hauteur.

Qu'en sera-t-il cette fois-ci, alors que tous les paramètres sont au rouge et surtout que le processus électoral peine à décoller ? C'est dans ce contexte que le Rassemblement de Limete se retrouve en Conclave, à Kinshasa, après que certains de ses membres se soient désolidarisés de l'objectif principal. Il sera donc question pour eux de faire une évaluation, sans complaisance, du combat politique dans lequel ils sont engagés. Mais aussi, procéder à un lavage des cerveaux, pour que les six derniers mois soient effectivement consacrés à l'organisation des élections, et pas pour autre chose.