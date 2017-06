Le pasteur Donatien Muamba a animé, mardi 6 juin 2017, une conférence-débat en la paroisse notre Dame de Fatima, sous le thème «nous réconcilier, l'amour du Christ nous y presse », tiré de la 2ème épitre de l'Apôtre Paul aux corinthiens chapitre 5, versets 14 à 20. Ont pris part à cette activité, les membres de la Commission de l'œcuménisme, les membres de l'Eglise du Christ au Congo et toutes les autres personnes venant de partout invitées à cette rencontre.

La commission de l'œcuménisme a choisi ce thème parce que les chrétiens doivent prendre conscience de leur marche avec le Seigneur et devront améliorer en conséquence leur attitude envers Dieu, et les autres. Il est une obligation pour les chrétiens de se réconcilier avec leurs semblables car, le temps nous presse, disent les écritures saintes.

Le débat était basé sur l'œcuménisme entre l'Eglise Catholique et l'Eglise Protestante. Il a été question d'attirer l'attention des uns et des autres sur l'amour solide et de chercher en permanence de se réconcilier avec Dieu, parce que le Christ est mort à cause de l'amour qu'il a envers le peuple de Dieu. La réconciliation de l'Eglise apporte amour, vérité, accueil et la justice. L'amour est plus fort dans la vie d'un chrétien car Christ veut que tous les enfants de Dieu demeurent ensemble et dans un amour sincère, loin du profit, comme ses disciples qui mettaient tout en commun pour le bien-être collectif. Ils n'avaient pas des divisions entre eux. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans les églises, où la séparation règne entre, d'un côté, les chrétiens catholiques et les chrétiens protestants, et de l'autre, entre ceux des églises de réveil.

Le Christ invite les chrétiens à être les ambassadeurs de la réconciliation et de l'amour.