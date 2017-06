Congo-Kinshasa: Fin décembre 2017 - La MONUSCO réaffirme son soutien aux élections

Il y a lieu de signaler, ici, que dans le contexte du conflit armé en RD. Congo, particulièrement à l'Est, la Section Protection de l'Enfant de la Monusco a enregistré, au total, 40 cas de violations des droits de l'enfant, soit 5 cas par jour. Tout cela, dans une distance temporaire allant du 29 mai au 5 juin 2017. La Monusco affirme, par ailleurs, que ces violations concernent le recrutement et l'utilisation d'enfants comme combattants, l'enlèvement, les violations sexuelles, ainsi que les attaques contre les écoles et hôpitaux. Parmi les auteurs de ces crimes, l'on trouve les groupes armés Nyatura, FDLR FOCA, Mayi -Mayi Charles, FRPI, la milice Kamuina Nsapu, pour ne citer que ceux-là. Il sied ici de noter que la représentante personnelle du Chef de l'Etat, Jeannine Mabunda, s'est rendue à Kananga où les populations locales, y compris les enfants, subissent les effets désastreux des conflits armés qui secouent et chamboulent tout dans les provinces du Kasaï.

