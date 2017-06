Congo-Kinshasa: 8, 9 et 10 juin - Rassemblement - Le difficile chemin de l'alternance démocratique !

C'est d'ores et déjà officiel. L'aile dure et radicale du Rassemblement de Limete, guidée par le duo de choc Félix-Lumbi, tient son conclave entre le 8, 9 et le 10 de ce mois.

Il faut croire que ces hommes mijotent encore quelque chose. Mais, laquelle ? Plus qu'attendu, ce qui, jusque-là semble vraiment tout cacher, c'est le lieu mythique de la tenue de ces assises. Après avoir fait vibrer la ville entière, lors de l'annonce de trois fameuses dates notamment, le 3, 5 et 10 avril, qui cachaient respectivement, l'observation d'une ville morte, la grève ainsi qu'une marche de protestation, le voilà revenu, dans une période on ne peu plus critique que celle d'avant, avec une suite des dates, qui risquent d'être de tous les enjeux et, dans une certaine mesure, de tous les dangers.

Genèse

Ils viennent de loin, et vu leur teint, ils doivent faire les choses bien. En effet, cette histoire aura marqué son temps, mais ses acteurs surtout. De la signature de l'Accord du 31 décembre sous les bons offices des Evêques, sortaient deux points à problème. Malgré cela, les politiques trouvaient tant bien que mal le moyen d'apaiser les esprits du Sphinx de Limete, encore vivant pendant cette période-là. Alors qu'attendu en Président du CNSA, le 26 janvier 2017, Etienne Tshisekedi, est évacué 2 jours avant, soit le 24 janvier, et meurt en Belgique, le 1er février à la Clinique Sainte Elisabeth à Bruxelles. De là, naquit un nouveau débat, sur son potentiel remplaçant, au CNSA et, surtout, à la tête de l'UDPS, sa machine broyeuse. Dans le camp du Rassemblement, pendant ce temps, les torchons brûlent.

Olenghankoy fait son maquis et se présente avec une liste de ministrables comme demandé par le Chef de l'Etat qui parlait en congrès, un certain 5 avril 2017. 48 heures après, il nomme Bruno Tshibala Premier Ministre, sorti de la liste d'Olenghankoy. Mais, un petit détail restait à régler. Tshisekedi mort, avait laissé une note à l'intention du Président de la République, Joseph Kabila. Lettre qu'il n'a jamais pu lire. Qu'à cela ne tienne, celui-ci, le 12 mai dernier, lancera un nouvel ultimatum pour choisir un nouveau Président du CNSA. 48 heures sont passées sans que Olenghankoy, Bazaïba, Kamerhe ou encore Babala ne voit le CNSA. Entre-temps, un outsider s'est pointé dans le jeu. Odette Babandoa, brandissant le profil d'une dame vaillante pour ce poste. Sur ces bases, viennent s'ajouter une multitude de choses à régler, qui troublent à fond, les pensées de plus d'un...

Contexte

Résolution 2348, non pris en compte d'un côté, et sanctions de l'autre. D'autres bouches très indiscrètes jurent sur un saut dans le vide, en ce qui concerne le 30 juin, date de la commémoration de l'indépendance nationale. Aussi, le scénario de choix du président du Conseil National de Suivie de l'Accord, demeure-t-il indécis, alors que les 48 heures, sont se égrenées. A quoi donc, s'attendre, d'ici quelques jours ? Ardu à répondre. Les sages pourraient le savoir, mais sans nul doute, ils s'abstiendront de placer mot, car des surprises ne sont aucunement exclues.

Sur terrain

Sur la pelouse, les joueurs semblent vouloir abandonner le terrain. La balle dévient lourd à porter par les pieds, les mains, quant à elles, sont interdites de la toucher. Car, les règles, comme il fallait s'y attendre, l'interdisent. Du coup, le pouvoir en place, demande son temps mort, histoire d'échanger, pour renforcer les capacités de nouveaux venus dans le circuit, et réajuster l'expérience des joueurs titulaires. L'objectif demeure difficile, à voir des deux yeux. Pourtant, il faut justement passer par des lames du rasoir, pour l'atteindre. A l'horizon, l'organisation des élections, l'amélioration du social, la maîtrise du cadre macroéconomique et la sécurisation du territoire national. Comment réussir ce pari, pendant que le présumé arbitre semble être contre l'équipe qu'il a lui-même amené jusqu'en final ? Bouches cousues. Mais, le coach lui, confiant de son système de jeu, rappelle ses poulains pour défier tout ce monde qui lui barre la vue des filets.

A venir

Mais, que peut-il arriver après ce mois de juin ? Il s'est annoncé prometteur en actions. Déjà, les derniers mois, ont vu des actions insupportables se faire à l'intérieur des provinces. Nul n'a sûrement besoin de voir ces atrocités en pleine ville. Mais, tout porte à croire que les esprits vont se chauffer. Les Etats-Unis sont, à leur tour, venus à la manœuvre, en lançant un ultimatum de 48 heures à la RD. Congo pour faire de l'enquête sur le meurtre de deux experts Onusiens, une affaire internationale. L'ONU va plus loin, en sortant deux alternatives selon lesquelles, si cela n'est pas fait, il enquêtera ou, à la limite, c'est la CPI qui le fera. A l'allure que prennent les choses, il n'y a pas lieu d'écarter un nouveau probable dialogue. Muzito l'avait déjà, en d'autres temps, prédit. Car, dans son coin, le Président de la CENI Corneille Nangaa semble ne pas être prêt, s'il faut, dès aujourd'hui, prendre le taureau par les cornes.