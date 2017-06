Togo: L'Université de Kara à bout de souffle

Ces mesures efficaces consistent en l'adoption d'un système intégré permettant tout à la fois la gestion pédagogique et financière des étudiants depuis leur inscription jusqu'à la fin de leurs études, le suivi des parcours individuels d'apprentissage, le planning des cours, le suivi des enseignements, les évaluations, etc.

Malgré les problèmes, les responsables universitaires rassurent que les dispositions sont prises pour une issue favorable. « Les études sont en cours pour palier ce problème en attendant que des mesures plus efficaces », souligne le rapport de l'étude en Commission de l'Education et du Développement Socioculturel.

C'est la réponse donnée à la question cherchant à savoir le pourquoi c'est un étranger qui a été sélectionné pour gérer système de traitement des flux des étudiants et celui de délivrance des diplômes dans les universités de Lomé et de Kara.

