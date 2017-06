Cote d'Ivoire: Système intégré de gestion des activités forestières - Des dysfonctionnements relevés

Le Système Intégré de Gestion des Activités Forestières (SIGAF) est une plateforme acquise par le ministère des Eaux et forêts, depuis novembre 2013. Il permet de gérer, via internet, la plupart des activités liées au secteur forestier sur toute l'étendue du territoire nationale. Mise en œuvre dans 10 villes pilotes depuis 2015, l'application sur le terrain de ce système a relevé des dysfonctionnements.

Dans la perspective de mise en place d'un Guide de procédure pouvant permettre l'utilisation efficiente de ce SIGAF, les acteurs du secteur se sont réunis à Dabou pour un atelier de deux jours (du jeudi 1er au vendredi 2 juin 2017). Ces travaux ont porté sur le projet de "Mise en œuvre Opérationnelle du Système National d'Information pour la Gestion Durable des Ressources Forestières". L'Administration forestière (représentée par le cabinet du ministère des Eaux et Forêts), les Directions régionales des Eaux et Forêts, les Directions Centrales en charge du secteur forestier, les syndicats du secteur et bien d'autres partenaires techniques du ministère y ont pris part. L'objectif était d'analyser le contenu de ce guide (élaboré par les partenaires techniques du ministère), afin d'y apporter les amendements qui s'imposent et de l'adopter pour son application sur le terrain.

Mais selon les organisateurs dudit atelier, dans son état actuel, le Système Intégré de Gestion des Activités Forestières n'a développé que 5 modules, à savoir : la gestion des exploitations de bois, des industries de transformation de bois, des exportations de bois, des contentieux et la gestion des documents de travail. Toutefois, à terme, le Système prévoit de développer 22 modules. Il s'agit essentiellement des modules liés aux ressources en eau et à la faune, dont : la gestion des agréments, des autorisations de reprise d'activités, des produits secondaires, des projets, des reboisements, de la régie, de la chasse et la gestion intégrée des ressources en eau, etc. « Ce projet qui nous réunit ici, avait pour but de mettre en œuvre le SIGAF dans 10 villes pilotes que sont Abidjan, San-Pedro, Daloa, Adzopé, Tiassalé, Divo, Lakota, Gagnoa, Guiglo et Man.

L'objectif était de contribuer à la gestion durable des ressources forestières du pays, par le développement d'un système national d'information. (... ) La validation du guide nous permettra de disposer d'un outil qui formalisera et harmonisera le langage entre les agents des Eaux et Forêts et les opérateurs économiques du secteur bois sur toute l'étendue du territoire. Ce sera un document de travail et de référence pour toutes les parties », a précisé Oka Kouassi Séraphin (Directeur de Cabinet Adjoint du Ministère des Eaux et Forêts, représentant le ministre), lors de la cérémonie d'ouverture de l'atelier.