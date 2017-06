Ile Maurice: Rodrigues - Emouvantes retrouvailles avec son fils «incontrôlable»

Après ces retrouvailles, Joanne Marianne est partie à la rencontre de la magistrate à Port-Mathurin. Et un rendez-vous en présence de son ex-compagnon et de leur fils a été fixé à 13 heures. «La magistrate a demandé au père s'il n'avait pas d'objection que notre fils vienne vivre avec moi à Maurice. Il a répondu par la négative. J'ai demandé une pension alimentaire pour mon fils. Il a été convenu que son père versera chaque mois la somme de Rs 2 500 pour les besoins de ce dernier», explique Joanne Marianne.

«On m'a dit qu'il fallait que j'attende 9 heures, soit l'heure de la visite. Mais j'ai dit aux officiers que je devais rencontrer mon fils au plus vite car je dois me rendre en cour pour sa libération. Ils ont été compréhensifs. Une dizaine de minutes plus tard, j'ai pu serrer mon fils dans mes bras», confie la mère, une employée d'une usine de lingerie à Maurice. C'est mardi qu'elle a pris l'avion pour Rodrigues lorsqu'elle a appris que le père avait fait mettre son fils, un Repeater du Grade 8 (anciennement Form II), en détention.

