Ile Maurice: Mort de Jean-Philippe Jean - Un autre suspect arrêté

Les deux cousins se seraient alors rendu compte que la victime est décédée. Et ils auraient mis le feu au cadavre pour maquiller cette agression en un cas de mort accidentelle, a confié l'adolescent. Ce n'est que par la suite qu'ils auraient volé un ordinateur portable et les téléphones cellulaires de la victime.

Mais adolescent a, lui, soutenu dans sa déposition que c'est son cousin Sylvain Gabriel Laplanche qui a poignardé la victime au cou. Le jeune homme a expliqué qu'il a été pris en filature le mercredi 5 avril alors qu'il se rendait chez la victime. Et son cousin l'a surpris alors qu'il était au lit avec cette dernière. Fou de rage, Sylvain Gabriel Laplanche aurait saisi un couteau de cuisine et aurait asséné plusieurs coups à la victime.

Il a incriminé son cousin, un maçon de 24 ans. Cet adolescent de 17 ans avait été écroué suivant l'agression mortelle du musicien Jean Philippe Jean, 37 ans, à Deux-Bras, New-Grove. Et ce n'est que deux mois plus tard, soit lundi, qu'il a mis en cause Sylvain Gabriel Laplanche, habitant Rose-Belle.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.