Ile Maurice: Kidnapping - Le patron de la société Chandarana enlevé

L'un des ravisseurs a immédiatement barré la route et un autre a confisqué la clé de la voiture, des mains du chauffeur. Ce dernier a attendu Chandarana dans leur Renault Symbol quand il s'est fait coincer par l'un des malfrats et enfermer à l'intérieur du véhicule. Deux d'entre ces gangs ont placé la victime au milieu sur la moto en faisant une triple montée avant de prendre la poudre d'escampette, direction ouest. Coup de tonnerre, la scène s'est déroulée en quelques secondes.

Le commando a profité du moment de l'embouteillage pour passer à l'action. Ils ont circulé à moto-cross de marque Honda, selon un témoin oculaire du déroulement des faits. La victime aurait encore tenté de s'enfuir vers un autre portail à côté de sa maison, mais deux kidnappeurs l'ont appréhendé et tenu en main. « Tous les quatre ont sorti leurs armes dès que le monsieur a commencé à crier. Nous étions effrayés et personne n'a osé les approcher ou venir à la rescousse », a souligné un autre témoin, un gargotier.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.